Andi, 75 años tomando riesgos

Fenómenos cambiarios y de comercio exterior derivados de la Segunda Guerra Mundial, así como las necesidades de una protección arancelaria y un profundo proceso de transformación impulsaron en 1944 la conformación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), organización que surgió en Medellín con la participación de 25 empresas.

Tras 75 años de su creación estos aspectos parecen estar vigentes, aunque en un contexto y condiciones diferentes, porque es claro que el mundo ha evolucionado, pero no ha dejado de plantear desafíos a quienes apuestan por la actividad manufacturera y el desarrollo.

Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, no es muy distinto el carácter de los emprendedores que había en 1944, quienes decidían tomar riesgos, y llevar a lomo de mulas sus productos a un lado y a otro, al de quienes intentan hoy mediante el conocimiento y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías crear empresa.

“Todo lo que hacen los gobiernos y lo que hacen las compañías es para que los seres humanos podamos vivir mejor en este planeta y que las próximas generaciones también puedan disfrutarlo”, afirma el dirigente gremial, quien encabeza hoy el cuarto Congreso Empresarial Colombiano y la celebración de las bodas de brillantes del gremio, en Plaza Mayor Medellín.

¿Cómo hacerle entender a la sociedad

que cuando se habla de empresas no solo se hace referencia a grandes organizaciones?

“Ese concepto tiene que ver con que las personas, los ciudadanos pueden tener la capacidad de generar emprendimientos y de hacer cosas, prestar servicios o vender productos. Diría que los ciudadanos entienden eso, porque si se les pregunta: ¿cuál es su sueño?, es muy común que nos encontremos que el principal sueño es tener una empresa propia, un emprendimiento, una finca, un bus, un taxi, o sea, la gente realmente tiene esa aspiración. Pero, el tema se tergiversa un poco, es cuando aparece el populismo como herramienta política, cuando algunos dirigentes deciden hablar mal de los empresarios y de las empresas”.

¿En qué contexto llega la Andi a esta celebración?

“Las oportunidades que tiene Colombia hoy no las ha tenido nunca en su historia. Hay un talento humano más preparado, mayor acceso a mercados de los que habíamos tenido y somos partícipes de la cuarta revolución industrial. Además, el país ha logrado disminuir en forma importante la actividad guerrillera, aunque con un reto importante en términos de seguridad. También hay un gobierno que ha entendido que la mayor actividad empresarial es el camino correcto para generar mayor bienestar en lo social”.

¿Y qué hay de lo que ocurre afuera?

“Estamos viviendo una coyuntura muy especial y preocupante alrededor de cómo se están relacionando las fuerza políticas y económicas del mundo. Pero no solo es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sino también toda la discusión alrededor del Brexit. Son dos hechos importantes en las relaciones internacionales comerciales. Lo que está sucediendo en términos de guerra comercial es motivo de una inmensa incertidumbre empresarial” (ver Radiografía).

¿Cómo salir bien librados de esa contienda de gigantes en el escenario internacional?

“Hay muy pocas cosas que se pueden hacer. Una sería fortalecer las exportaciones. En segundo término, defendernos, con todos los instrumentos que tengamos a nuestra disposición, de las desviaciones de mercado y de las eventuales prácticas de comercio, que incluyen dumping y contrabando. Hay una gran cantidad de mercados vulnerables: textiles, acero, tubería, autopartes, electrodomésticos; esos mercados muy atractivos para las desviaciones del comercio. No podemos olvidar cómo están la principales economías de América Latina como Brasil y México, así que alguien que mire el hemisferio percibirá que Colombia es increíblemente atractiva para ser el destino de las desviaciones de comercio, del dumping o del contrabando, y en eso tenemos que estar tremendamente alertas”.

Hoy se conocerán los datos de crecimiento económico del segundo trimestre del año, ¿diría que la economía está rebotando o está estancada?

“Una economía que creció en 2017 un 1,4 %, el año pasado llegó a 2,8 %, y este año estaremos alrededor del 3 %, quiere decir que está creciendo, no está estancada. Pero, está creciendo menos de lo que quisiéramos”.

¿Cómo impulsar la economía?

“Hay que reactivar la construcción, y en esto el Gobierno ha sido tímido para dinamizar la venta de unidades construidas que están en el inventario. Mientras esto no ocurra no se reactivará ese sector. Hay que hacer crecer la infraestructura, incluyendo las iniciativas privadas. La ampliación del aeropuerto Eldorado está sobre la mesa, y no requiere ni un peso de inversión pública. Por último, están los hidrocarburos no convencionales, un tema que tenemos que mirar con responsabilidad. Hay unos lineamientos que mandan ejecutar unos pilotos transparentes para asegurar que no hay riesgos”.

¿Cuáles serían las bondades de la explotación mediante fracking?

“Esto le permitiría al país dar un salto cuántico en sus finanzas públicas y privadas. Si se tomara la decisión, en menos de dos años estaríamos aumentando las reservas de gas y de petróleo. De lo contrario, el riesgo es gigantesco, solo hay que imaginar a qué nivel tendríamos una tasa de cambio sin poder compensar la exportación de hidrocarburos. Me atrevería a hablar de niveles de 7.000 u 8.000 pesos sin esos recursos energéticos”.

Dependiendo de los momentos se escuchan previsiones económicas similares. Los Tratados de Libre Comercio (TLC), la firma de la paz y las vías de cuarta generación (4G) impulsarán el crecimiento económico, ¿qué ocurre que eso no se ve?

“No me quedan dudas de que Colombia hubiera podido negociar mejor los TLC. En una muy buena cantidad esos tratados nos dieron acceso a cosas que ya teníamos, y no nos generaron ventajas frente a otros países al punto que en algunos casos las exportaciones no han crecido. Con Estados Unidos nos trajo obligaciones nuevas, como las laborales, que nos han venido generando tensiones innecesarias en el sector manufacturero. Por el lado de la paz, el gran dividendo era que íbamos a crecer inmensamente la economía y eso tampoco está sucediendo. Lo que sí pasó es que hubo acceso a una gran cantidad de regiones a las que no se podían ir, y esto en el largo plazo va a generar más actividad económica o turismo. Hay que decir que la etapa construcción de las 4G dinamiza la economía. A su término, el país daría otro salto al mejorar sus condiciones logísticas y poder exportar con mayores facilidades sus productos”.

Con 75 años de historia, un gremio como la Andi siempre tiene algo qué decir, ¿qué hacer para que ese mensaje no sea de lamento ni de adulación o reclamo?

“Los gremios son el instrumento de unión para tratar de construir país. Si eso pasa por llamar la atención sobre hechos que preocupan a la sociedad, lo haremos. Si hay que reconocer lo que se está haciendo, también lo haremos. Si hay que hacer propuestas, pues las haremos. Tal vez se recuerden algunas versiones en las que la Andi era como una voz muy fuerte, que hacía grandes reclamos, pero el mundo ha cambiado, es más participativo y constructivo. Estas asociaciones son, en realidad, una unión de voluntades para construir”.