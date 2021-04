“En estos diez años llegamos a 672 municipios de Colombia con nuestros servicios. Somos uno de los tres bancos que pagamos remesas en Colombia y eso es muy importante, porque no solamente prestamos el servicio de pagarlas, sino que a quien recibe la remesa le podemos brindar productos y servicios que están diseñados específicamente para ese nicho de la población. También hemos logrado que más de 200.000 colombianos, que en su momento nunca pensaron que era posible ahorrar, hoy tengan un ahorro importante. El propósito más importante cuando nos convertimos en banco fue poder trabajar para generar un mayor hábito o disciplina en los colombianos para el ahorro, dada la importancia que este tiene para mejorar la calidad de vida de las personas. También es importante destacar que ya vamos en la tercera emisión de bonos en el mercado principal de valores. Además, somos de las mejores empresas para trabajar en Colombia, según la encuesta Great Place to Work, y tenemos sello de plata en Equipares, es decir, en equidad de género”.

¿Cómo va la transformación digital del banco?

“La adopción digital de nuestros clientes es muy baja, porque nuestro nicho son las personas naturales con alguna actividad productiva: el señor que vende arepas o aguacates en la calle, las pequeñas tiendas, la señora que hace las uñas. Es decir, los trabajadores informales. La dificultad que tienen esas personas para meterse en el mundo digital es que no tienen garantizada la plata en la cuenta, porque venden de contado, del diario sacan para los gastos, entonces no está ese ecosistema que permite que ellos puedan vender con medios digitales y así alimentar su cuenta. La digitalización no es una estrategia, es una herramienta que vamos a utilizar, pero eso debe cumplir tres propósitos fundamentales: lograr una alta usabilidad de los clientes, es decir, sacar una opción digital donde solo lo use una minoría no tiene sentido; mejorar la experiencia del cliente y aportarle a los resultados del banco. La moda es lo digital, pero hay que tener cuidado, sobre todo para el nicho que tenemos nosotros. Sin embargo, el banco ha venido avanzando, tenemos casi 50.000 cuentas de ahorro que se abrieron digitalmente. En el banco vemos el tema digital como una herramienta que potencia nuestra estrategia, más no es nuestro propósito digitalizarnos como tal”.