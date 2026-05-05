Nuevo millonario en el Valle de Aburrá: Se ganó más de $22.000 millones en Baloto Revancha

El Valle de Aburrá amaneció este martes con un nuevo millonario. En el sorteo 2.652 de Revancha, realizado el 5 de mayo de 2026, un jugador en Envigado se llevó el acumulado de $22.300 millones, marcando la primera caída del premio en lo corrido del año.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, el tiquete ganador fue adquirido en un punto de venta de la red aliada Gana y bajo la modalidad manual. Los números que le dieron la fortuna fueron 03, 05, 17, 24, 38 y la súper balota 11.

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En total, este sorteo dejó 13.057 ganadores en todo el país, con una bolsa de premios que superó los $22.349 millones.