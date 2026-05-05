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Nuevo millonario en el Valle de Aburrá: Se ganó más de $22.000 millones en Baloto Revancha

Un jugador en Envigado ganó $22.300 millones en Revancha, mientras MiLoto entregó $160 millones en Atlántico. Aquí los detalles.

  • Punto de venta en Envigado donde se vendió el tiquete ganador de Revancha por $22.300 millones. FOTO COLPRENSA
    Punto de venta en Envigado donde se vendió el tiquete ganador de Revancha por $22.300 millones. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Valle de Aburrá amaneció este martes con un nuevo millonario. En el sorteo 2.652 de Revancha, realizado el 5 de mayo de 2026, un jugador en Envigado se llevó el acumulado de $22.300 millones, marcando la primera caída del premio en lo corrido del año.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, el tiquete ganador fue adquirido en un punto de venta de la red aliada Gana y bajo la modalidad manual. Los números que le dieron la fortuna fueron 03, 05, 17, 24, 38 y la súper balota 11.

Le puede gustar: Así cae el Baloto en Colombia: cada mes y medio hay un ganador

En total, este sorteo dejó 13.057 ganadores en todo el país, con una bolsa de premios que superó los $22.349 millones.

¿Cuánto ha entregado Revancha en premios y aportes a salud?

Entre el 25 de mayo de 2022 y el 3 de mayo de 2026, Baloto Revancha ha distribuido más de $385.409 millones en premios, beneficiando a 10.114.584 ganadores en Colombia.

En ese mismo periodo, el juego ha transferido más de $229.659 millones al sistema de salud, consolidándose como una fuente relevante de financiación para este sector.

Otro ganador en el Atlántico

Por su parte, MiLoto también registró un nuevo ganador en la Costa Caribe. En esta ocasión, el premio mayor cayó en el departamento del Atlántico, donde un jugador obtuvo $160 millones tras comprar su tiquete a través de Baloto.com.

Los números ganadores fueron 5, 10, 20, 25 y 27, seleccionados bajo la modalidad manual.

El sorteo 0530 dejó un total de 10.155 ganadores en el país, con premios que superaron los $235 millones.

¿Cuál ha sido el impacto de MiLoto desde su lanzamiento?

Desde su lanzamiento, entre el 20 de octubre de 2023 y el 3 de mayo de 2026, MiLoto ha entregado más de $49.237 millones en premios, correspondientes a 2.809.314 ganadores.

Adicionalmente, ha transferido más de $20.999 millones al sistema de salud colombiano, en línea con su compromiso social.

Entérese: MiLoto cayó en Rionegro, Antioquia: con estos números el ganador se llevó el premio mayor de $200 millones

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