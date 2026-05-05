¿Por qué Bad Bunny se envejeció “53 años” en la Met Gala 2026? La explicación del look que nadie esperaba

El arte, la farándula y la moda se encontraron, como es costumbre, en la Met Gala 2026, evento que tiene lugar el primer lunes del mes de mayo de cada año. Para este ocasión la temática “La moda es arte” dejó un amplio margen a la interpretación de las celebridades que engalanaron la noche.
En medio de esa interpretación, un look que llamó la atención fue el del puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido en el mundo artístico como Bad Bunny, quien llegó casi irreconocible a la gala moviendo las manecillas del reloj con su apariencia.
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