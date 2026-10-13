Davibank pasará a Davivienda el 1 de noviembre: claves de la operación

Davibank informó que la cesión e integración de sus operaciones en Colombia con Davivienda será efectiva a partir del 1 de noviembre de 2026, luego de que su junta directiva aprobara avanzar con la operación.

La decisión se conoció al finalizar una sesión extraordinaria de la junta directiva. La entidad autorizó la firma de un contrato con Banco Davivienda para transferir los activos, pasivos y contratos relacionados con su negocio financiero y bancario en el país.

Según el comunicado, el valor neto estimado de los activos, pasivos y contratos cedidos asciende a aproximadamente $2,18 billones, mientras que los activos incluidos en la operación superan los $38,3 billones. La valoración fue realizada de manera independiente por PricewaterhouseCoopers (PwC).

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Las demás condiciones de la transacción se divulgarán al mercado una vez se firme el contrato entre las dos entidades.

La Superintendencia Financiera autorizó la operación mediante la Resolución 1505 del 2 de octubre de 2026. La decisión permite la cesión parcial de activos, pasivos y contratos de Davibank a Banco Davivienda.

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En el proceso, Davibank actuará como entidad cedente y Davivienda como cesionaria, con el traspaso de los elementos relacionados con la operación bancaria contemplada en el acuerdo.