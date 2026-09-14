¡Pilas, usuarios de Bancolombia! Ahora podrá retirar plata en Ísimo: así funciona

Bancolombia y tiendas Ísimo sellaron una alianza para que a partir de este momento los usuarios de la entidad financiera puedan realizar retiros de dinero en efectivo con o sin tarjeta en los más de 300 locales ubicados a nivel nacional.

Dichos montos podrán ir desde los $10.000 hasta los $500.000 transacción, y estarán sujetos a la disponibilidad de efectivo de cada tienda.

“Esta alianza reconfirma el compromiso de Bancolombia de llegar a todas las regiones del país por medio de soluciones que les permitan a las personas ingresar a los servicios financieros de manera cada vez más cercana e interactuar con su banco según sus preferencias y necesidades”, expresa Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia.

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