La historia de Avista, la fintech que deleitó a Bancolombia y terminó siendo comprada

La historia de la fintech Avista comenzó con una pregunta: ¿cómo atender a los colombianos que tradicionalmente han quedado por fuera del sistema bancario? La respuesta llegó de la mano de dos emprendedores que encontraron una oportunidad en la economía plateada. De forma rápida escalaron en el mercado, a tal punto que deleitaron a Grupo Cibest, que finalmente terminó por comprar esta startup. Todo comenzó con Martín Restrepo y Gabriel Seinjet, sus fundadores. Los emprendedores se conocieron en 2013 mientras estudiaban en Babson College, una de las universidades más reconocidas del mundo en formación empresarial. Luego de una experiencia en banca de inversión en Nueva York, ambos decidieron regresar la mirada hacia América Latina y crear una compañía con impacto social en Colombia. Su tesis partía de una realidad del mercado: existe una amplia población con dificultades para acceder a productos financieros. Según la compañía, cerca del 80% de los colombianos pertenece a los estratos 1, 2 y 3, y dentro de este grupo hay personas que no logran acceder a créditos por razones como reportes en centrales de riesgo, embargos o historiales crediticios poco favorables frente a la banca tradicional. Consulte: Cuatro empresas antioqueñas destacan entre las 10 mejores de Colombia para trabajar Con esa visión, Avista inició operaciones a comienzos de 2019 con un primer producto: créditos de libranza dirigidos a pensionados. La compañía identificó que este segmento tenía una oportunidad de transformación tecnológica, debido a que, según sus fundadores, la experiencia de usuario en este tipo de productos prácticamente no había cambiado en décadas.

El secreto de Avista

Desde sus primeros productos, la fintech buscó modificar la forma en la que los pensionados accedían a financiación. La apuesta fue crear procesos digitales, más rápidos y transparentes, apoyados en análisis de datos y nuevas herramientas tecnológicas. “La experiencia del usuario ha sido exactamente la misma desde que arrancó el producto hace 50 años. Vimos un espacio para entrar con algo totalmente disruptivo, transparente y ágil frente al cliente, 100% digital, ofreciendo una experiencia totalmente distinta a las otras entidades financieras”, explicó la compañía. Uno de los avances clave fue la integración con grandes fondos de pensión, lo que permitió reducir riesgos y agilizar los procesos de aprobación y desembolso de créditos. Entérese: Usuarios reportan que la app Bancolombia presenta fallas este domingo tras mantenimiento, ¿qué pasa? Con esta estrategia, Avista se posicionó como una fintech especializada en productos financieros relacionados con pensiones y nóminas para segmentos que no eran atendidos plenamente por la banca tradicional. Desde 2019, la compañía logró atender a más de 146.000 colombianos, con desembolsos cercanos a $2,9 billones. A junio de 2026, su cartera alcanzó los $1,5 billones y su operación llegó a 1.007 municipios de los 32 departamentos del país. Actualmente, cuenta con una red de oficinas, fuerza comercial y canales de telemercadeo que le permiten tener presencia cercana con sus usuarios en distintas regiones del país. Además de su crecimiento comercial, Avista ha recibido reconocimientos por su modelo de inclusión financiera. Fue incluida entre las 50 fintech más inclusivas del mundo por Inclusive Fintech y fue destacada por la revista Forbes como una de las 100 startups con mayor potencial en Colombia.

¿Por qué Grupo Cibest compró a Avista?

Grupo Cibest anunció el cierre oficial de la adquisición del 100% de las acciones de Avista Colombia, luego de cumplir las condiciones establecidas para este tipo de operaciones. Con esta transacción, la fintech pasó a formar parte del grupo empresarial que tiene como matriz a Bancolombia, aunque continuará operando de manera independiente, manteniendo su marca, estrategia comercial y enfoque en créditos de libranza y productos asociados a nóminas y pensiones. La operación busca fortalecer la capacidad de Avista con el respaldo financiero, operativo, comercial, tecnológico y reputacional de Grupo Cibest.

Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest, aseguró que la llegada de Avista permitirá ampliar las soluciones de financiación para más colombianos. “Este paso fortalece nuestra propuesta de valor con soluciones y oportunidades de financiación incluyentes que garantizan la cercanía, conocimiento de la realidad de cada persona y experiencia superior que requieren y demandan los colombianos, especialmente aquellos pertenecientes a la economía plateada”, afirmó. Entre los beneficios esperados de la integración están una mayor fortaleza patrimonial, acceso a fuentes de financiación más eficientes, mejores procesos internos y una gestión más robusta de riesgos y controles.

¿Cuál es el propósito de Avista dentro de la economía colombiana?

El objetivo central de Avista es facilitar el acceso a créditos para personas de diferentes niveles de ingreso y ubicaciones geográficas, incluyendo comunidades rurales donde tradicionalmente la oferta financiera ha sido limitada.

La compañía asegura que su base tecnológica para análisis de datos y originación de créditos le permite desarrollar productos con precios competitivos, desembolsos ágiles y procesos adaptados a las necesidades de sus clientes. Asimismo, hace parte de Colombia Fintech y cuenta con regulación de la Superintendencia de Industria y Comercio, además de calificaciones de Fitch y BRC Ratings. Grupo Cibest aseguró que la adquisición no generará cambios para los usuarios actuales de Avista. La fintech continuará prestando sus servicios bajo la misma marca y mantendrá su estrategia enfocada en créditos de libranza y soluciones financieras para pensionados y trabajadores. La integración permitirá que Avista aproveche las capacidades de un grupo financiero que atiende a 32,7 millones de clientes en América Latina y cuenta con cerca de 34.000 empleados a través de compañías como Bancolombia, Nequi, Wompi, Wenia, Bancoagrícola y BAM. Con esta operación, Avista deja de ser únicamente una startup enfocada en inclusión financiera para convertirse en una pieza dentro de un ecosistema financiero más amplio, con la meta de ampliar el acceso al crédito en Colombia. Le puede gustar: ¿Dónde retirar dinero de Nequi tras separarse de Bancolombia? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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