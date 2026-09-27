Los retos que tendrá Beatriz Vélez, abogada con 30 años de experiencia, quien asumirá riendas de Colpensiones

La designación de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como la nueva presidente de Colpensiones fue dada a conocer este sábado por Abelardo de la Espriella y traerá consigo varios retos en la entidad.
Su nombramiento se dio tras la prematura salida de Carlos René Montoya Muñoz, quien solo duró dos días en el cargo y fue pedida su dimisión por el mismo mandatario, luego de no saber explicar ante la Comisión Séptima del Senado el nuevo modelo pensional, así como el funcionamiento de la entidad.
A Vélez le esperan en la dirección de la administradora pública de pensiones de Colombia diversos retos que fueron dados a conocer por el mismo presidente nacional, luego de oficializar su nombramiento. El primero de ellos será proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna a quienes han trabajado toda una vida”. A su vez, también le encomendó “acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades las irregularidades que encuentre de la administración anterior”.