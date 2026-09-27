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Capturaron en Santander a la esposa y la hija de alias Fito, buscadas por la Interpol

El caso hace parte de las investigaciones internacionales sobre las estructuras financieras que permiten movilizar recursos provenientes de actividades ilícitas.

  • nda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta fueron capturadas en Colombia por su presunta relación con delitos de lavado de activos. Foto Cortesía.
    nda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta fueron capturadas en Colombia por su presunta relación con delitos de lavado de activos. Foto Cortesía.
El Colombiano
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hace 58 minutos
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“En la era del Tigre, los familiares de los bandidos que delinquen con ellos no quedarán impunes”, es la frase con la que cierra el trino en el que el presidente Abelardo de la Espriella anunció la captura de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia ecuatoriana por su presunta relación con delitos de lavado de activos. La captura se realizó en Sabana de Torres, Santander, en un operativo coordinado entre autoridades de Colombia y Ecuador.

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Según la información entregada por el presidente De La Espriella, las mujeres son la esposa y la hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, considerado por las autoridades el máximo cabecilla de Los Choneros, una de las organizaciones criminales de mayor impacto en Ecuador.

Macías Villamar fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial. En el caso de las dos mujeres, las autoridades ecuatorianas investigan su presunta participación en una estructura dedicada al lavado de activos mediante el uso de empresas de papel para mover recursos y darles apariencia de legalidad.

La captura en Santander fue realizada con participación de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, en cooperación con el FBI y las autoridades ecuatorianas. La notificación roja de Interpol permitió activar el procedimiento en Colombia y avanzar en el proceso para que las detenidas sean puestas a disposición de la justicia ecuatoriana.

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El presidente De La Espriella confirmó que las dos mujeres serán enviadas a Ecuador para que respondan por los hechos que se les atribuyen. “Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana”, señaló.

Preguntas frecuentes

¿Quiénes son las dos mujeres capturadas en Sabana de Torres por solicitud de Ecuador?
Son Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia ecuatoriana por su presunta relación con delitos de lavado de activos.
¿Qué relación tienen Inda Mariela Peñarrieta y Michelle Jamileth Macías con alias Fito?
Según la información entregada por el presidente Abelardo De La Espriella, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez es la esposa y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta es la hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.
¿De qué delitos son señaladas las dos mujeres capturadas en Santander?
Las dos mujeres son requeridas en Ecuador por su presunta relación con delitos de lavado de activos. La investigación busca establecer cómo se habrían movilizado recursos vinculados con Los Choneros mediante empresas de papel.
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