“Nunca recibí una orden del presidente”, Billy Escobar tras su salida de Supersociedades

La salida de Billy Escobar de la Superintendencia de Sociedades fue por lo menos sorpresiva. El propio exfuncionario asegura que no obedeció a presiones externas ni a movimientos políticos, pese a que los rumores apuntaron a esas versiones. Escobar insiste en que se trató de una decisión personal, tomada tras cumplir las metas que se había trazado desde su llegada en 2021. Le puede gustar: Billy Escobar, el supersociedades al que trabajadores del GEA acusan de secundar a Gilinski En entrevista con EL COLOMBIANO, el exsuperintendente abordó temas clave como su futuro profesional, la autonomía que tuvo durante el gobierno de Gustavo Petro y la situación de Monómeros, donde confirmó el interés de Colombia en participar, aunque la decisión final depende de Venezuela.

¿A qué obedece su salida de la Superintendencia de Sociedades?

“Obedece a que las metas que nos habíamos trazado se han cumplido y que ya era el momento. Yo venía desde antes de este gobierno y consideré que era oportuno dar un paso al costado”.

¿Su salida le fue sorpresiva o ya estaba planeada?

“No, yo ya lo tenía dispuesto. Mis tiempos son mis tiempos. Además, creo que ya había dejado una huella que permite tranquilidad. Entrego una superintendencia técnica, activa, con presencia en las regiones, con sistemas de información robustos y un gran equipo”.

¿Quién lo reemplazará en el cargo?

“Quien venía desempeñándose como secretaria general, Nini Johanna Castañeda. Es una persona que conoce la entidad y continuará con la apuesta del salvamento empresarial”.

El exsuperintendente afirmó que evalúa nuevas oportunidades laborales en Colombia, tras recibir múltiples propuestas del sector público y privado. FOTO COLPRENSA

Daniel Quintero llegó a la SuperSalud y una mujer ocupará la SuperSociedades ¿Tiene algo que ver su salida con el cumplimiento de ley de cuotas?

“No, en absoluto. Nunca he tenido en consideración ese tipo de mediciones. Es una decisión completamente mía”.

¿Cómo fue su relación con el presidente Gustavo Petro?

“Estoy muy agradecido con el presidente porque nunca recibí una comunicación que afectara la marcha de la superintendencia. Nunca recibí una orden. La única instrucción fue contribuir al tejido empresarial. Tuvimos total autonomía”.

¿Qué tan cierto es el rumor de que llegaría a una notaría?

“Es una opción, sí, es una opción. Tengo varias opciones y estoy considerando cuál acepto. Son propuestas públicas, privadas, pero todas dentro del país porque quiero seguir trabajando por Colombia. No me interesa irme a una embajada”.

¿Cuál considera su mayor logro en la entidad?

“Dar una visión social a la superintendencia. Antes había un enfoque muy centrado en los negocios. Nosotros entendimos que la función es acompañar y salvar empresas, especialmente pequeñas y medianas, que también son fundamentales en el país”.

¿Cómo se siente tras dejar el cargo?

“Me siento muy reconocido por las empresas, los trabajadores y las organizaciones. Estoy satisfecho de haber dejado la superintendencia en un punto alto. Las instituciones deben continuar más allá de las personas”.

¿Qué le quedó pendiente por hacer?

“Llegar más a fondo a las regiones. Empezamos ese trabajo, pero falta profundizar. También me quedó pendiente hacer al 100% que las cámaras de comercio entiendan que tienen un compromiso social, que no pueden ser un trampolín para la política. Que comprendan que tienen una función social y en que entiendan que tienen que llegar a lo profundo de sus regiones como nosotros lo hemos hecho desde Bogotá”.

¿Qué puede decir sobre la situación de Monómeros?

“Hay interés del gobierno colombiano y de Ecopetrol en participar en la empresa. Es clave para la cadena alimentaria y el sector agrícola. Sin embargo, la decisión final está en manos del gobierno venezolano. Lo importante es que la empresa siga adelante y logre un acuerdo en su proceso de reorganización”.

¿Ya hay una cifra sobre la mesa para esa posible negociación?

“No sería responsable dar una cifra. Hay diferentes mecanismos: capitalización, compra de acciones o participación parcial. Todo depende de un acuerdo y de la voluntad del gobierno venezolano”.

¿Qué mensaje final le dejó la entidad?