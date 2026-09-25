“Es una campaña sistemática y mal intencionada”: Bruce Mac Master rompe su silencio sobre ataques a la Andi

Después de varios días de guardar silencio público, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), se pronunció sobre la situación que atraviesa el gremio.
El dirigente explicó que decidió privilegiar los canales institucionales porque considera que, en determinados momentos, hablar más públicamente no necesariamente contribuye a encontrar soluciones.
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También señaló que tiene una responsabilidad especial de cuidar a la Andi, sus más de 1.600 afiliados, sus colaboradores y todo el equipo de trabajo que hace posible el funcionamiento de la organización.
Mac Master enfatizó que el debate no debe centrarse únicamente en su figura, sino en la institucionalidad gremial y en el papel que cumple la Andi en Colombia.