Café Sello Rojo baja hasta 17% los precios de sus productos; esta es la razón

Café Sello Rojo, marca del Grupo Nutres, anunció una reducción de hasta 17% en los precios de algunas de sus referencias en Colombia, una decisión que tendrá alcance nacional y que, según la compañía, busca trasladar al consumidor el ajuste de precios que registró, recientemente, el mercado del café.
Francisco Gómez Zapata, presidente del Negocio de Café y Bebidas de Grupo Nutresa, explicó en conversación con EL COLOMBIANO que la medida responde al análisis del comportamiento de los precios del café y las condiciones del mercado, y no a una promoción temporal.
“Sello Rojo está bajando hasta el 17% los precios en algunas de sus referencias. Esto es a nivel nacional”, señaló el Gómez al agregar que esperan que la medida contribuya a aliviar el gasto de los consumidores y a dinamizar la categoría, teniendo en cuenta que la marca revisando desde antes la evolución del mercado internacional del café verde y de los precios de la materia prima.
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El comportamiento de los precios explica buena parte de la decisión. Según la compañía, durante los últimos dos años se produjo un cambio importante en los fundamentales del mercado cafetero, que llevó los precios internacionales a máximos históricos el año pasado.
Ese incremento terminó reflejándose también en los precios internos de las marcas en Colombia. Ahora, ante la corrección observada en el mercado, Sello Rojo encontró espacio para trasladar parte de ese alivio al consumidor. “Cuando una empieza a ver una corrección, es cuando empezamos a encontrar la oportunidad de poder trasladar este beneficio a los consumidores”, explicó Gómez.