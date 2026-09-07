Por segunda vez, niegan recurso que buscaba frenar colaboración de Day Vásquez con la justicia

El principio de oportunidad que beneficia a Daysuris Vásquez se mantiene vigente luego de que un juez de segunda instancia confirmara la decisión que declaró improcedente la solicitud presentada por Nicolás Petro y Laura Ojeda para revocarlo.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla concluyó que los dos solicitantes no estaban legitimados para presentar la petición y que, además, esta fue formulada de manera extemporánea. Por esas razones, el despacho determinó que no podía entrar a estudiar los argumentos con los que buscaban cuestionar el beneficio otorgado a Vásquez.

Para la Fiscalía, el testimonio de Vásquez resulta fundamental en el proceso que se sigue contra el hijo mayor del expresidente de la República. La fiscal del caso, Lucy Laborde, ha señalado que su colaboración es determinante para reconstruir las relaciones sociales y políticas que mantenía su exesposo, así como para esclarecer el origen y destino de los recursos que presuntamente recibió de manera irregular.

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De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, Vásquez se comprometió a entregar información detallada sobre supuestas transacciones, bienes ocultos y patrimonio que, según su versión, Nicolás Petro habría puesto a nombre de terceros. También ha ofrecido relatar aspectos de su matrimonio y de los bienes adquiridos durante la relación, los cuales están siendo objeto de investigación.

Dentro de su colaboración, Vásquez igualmente ha mencionado presuntos contratos suscritos por su exesposo con la fundación Conciencia Social, que, según la Fiscalía, habría sido utilizada como un mecanismo para el lavado de activos.