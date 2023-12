🚨 Con la actualización del Sisbén mediante el RSH se estima que solo 2 de cada 10 hogares cambia su grupo de clasificación. ¡Ojo! No todos los cambios en el Sisbén implican un aumento en la clasificación. Varios hogares que estaban en grupo D o C pasaron a grupo A o B. pic.twitter.com/9QEdyvaQS5

“Esta información es mucho más potente y nos permitirá identificar de una manera más precisa y dinámica a los hogares que más necesitan ayuda del Estado”, aseguró el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, quien añadió que “ el Sisbén son encuestas que no son periódicas, mientras que el Registro Social incluye además bases como las del Ministerio de Educación, Bienestar Familiar, Icfes, Migración Colombia, Icetex, Agencia Nacional de Tierras, Finagro, Superintendencia de Notariado y Registro, Supersalud, Prosperidad Social, Unidad de las Víctimas, Registraduría y Fedecafé, entre otras”.

No obstante, están claros los problemas asociados a deficiencias de la información registrada en la base de datos del Sisbén, debidas a la desactualización de la información, al desgaste de esos instrumentos por manipulación de la información y a falta de mecanismos de control de calidad en su verificación, depuración, seguimiento y actualización.

Esto significa que, si bien la actualización vía RSH no necesariamente implica un cambio en la clasificación de todos los hogares, habrá cambios para cerca de 2 millones de personas.

Por ejemplo, 4 de cada 10 personas registradas en el Sisbén no actualiza su información desde hace más de tres años. Es probable que, muchos de ellos hayan cambiado sus condiciones económicas y/o sociales en este tiempo y, por lo tanto, se requiera analizar de nuevo su nivel de pobreza y vulnerabilidad.

“Si una persona aseguró en su encuesta que no está trabajando y tiene un nivel educativo de únicamente primaria, teniendo pleno conocimiento de que esto no es así, pero con el fin de tener una clasificación baja, podremos tener la certeza de que con el cruce de información gracias al Registro Social de Hogares la información será confiable y esas inconsistencias quedarán aclaradas. Lo mismo si autodeclararon un nivel educativo inferior al que se evidenció en los registros administrativos del Ministerio de Educación o una ocupación que no coincide con el tipo de cotización que realizan, lo podemos determinar gracias a los registros administrativos”, explicó González quien enfatizó que se acabarán las concurrencias, duplicidades y complementariedades.

Sin duda, usar la información del Registro Social de Hogares para actualizar la información del Sisbén permitirá contar con mejor información de las condiciones reales de la población para reducir los errores de inclusión y exclusión de los procesos de focalización de la población que realmente necesita la oferta social, ayudando a promover los principios de transparencia y calidad. De la misma manera, permitirá un ahorro de tiempo a los ciudadanos y hasta una reducción de costo a las oficinas locales de las entidades territoriales.

“Este instrumento no solo es producto de un trabajo interinstitucional y articulado junto con entidades como la Registraduría Nacional, Ministerios, gobernaciones y alcaldías en la revisión y actualización de metodologías que permitan hacer más eficiente el gasto en subsidios, sino que es esfuerzo que ha transcendido varias administraciones por modernizar y mejorar los instrumentos de focalización y planeación de la política social”, mencionó el DNP en un comunicado.