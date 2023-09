Sin embargo, esto ha implicado un sobrecosto de 7.000 dólares diarios, que ya suma más de 100.000 dólares y no se sabe hasta dónde llegará debido a que de parte de Canacol no dan razón de cuándo se podrá superar el “daño”.

Al EPM mantener el contrato con Canacol, y mientras este no cumpla con los plazos, puede verse comprometido en un futuro su suministro de gas, pues en la medida en que ya tiene un compromiso contractual no puede salir a contratar más gas en caso de que lo necesite.

El tema viene a cuento en esta coyuntura porque conocedores de los intríngulis del contrato de EPM con Canacol no se explican por qué EPM no terminó el contrato el pasado 31 de julio cuando Canacol incumplió con la fecha de la licencia ambiental.

¿Qué dice Canacol?

Aunque este diario consultó a Canacol sobre las contingencias que está teniendo en sus pozos en Córdoba, solo se indicó que se estaba atendiendo el asunto y que cuando hubiera información detallada se iba a suministrar.

Pero, el diario La Libertad de Córdoba publicó una carta enviada el pasado 30 de agosto por Canacol al Ministerio de Minas y Energía en la que da cuenta de que situaciones de fuerza mayor, declaradas el pasado 8 de agosto, han causado una menor producción de gas y que las pruebas hechas para atender la situación no han dado resultados positivos.

El exministro de Minas y Energía y director de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe, Amylkar Acosta, a su turno, explicó que el problema de Canacol obedece a una “cuña de agua en los pozos gasíferos que no ha sido posible controlar”. Eso ha mermado la producción en 37,5 millones de pies cúbicos de gas por día, lo que representa el 10% de la demanda de la región norte del país, por lo que la recomendación es que rebaje el consumo de ese combustible en ese porcentaje.

Para el caso de Cerro Matoso no existe actualmente un sustituto del gas en su proceso minero-industrial, y aunque la empresa ha tomado medidas como la reducción del proceso productivo o la destinación de este tiempo para actividades de mantenimiento que estaban programadas para más adelante, persisten los riesgos en su operación que impacta el proceso e incluso la integridad de su personal.

Desde la dirección de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Luis Guillermo Acosta, sostuvo que el racionamiento de Canacol es un ejemplo pequeño de lo que puede pasar cuando no hay suministro de gas.

“Si como país decidimos no explorar y decidimos no aumentar nuestra reservas actuales, nos va a tocar a futuro importar gas, lo cual va a conducir a tarifas de gas mucho más altas de lo que lo tenemos en este momento (si no tenemos gas, podría aumentar el costo en 8 veces o mucho más) y en el peor de los casos sería no tener el gas suficiente para suministrar al país para su consumo operativo diario y para su desarrollo a futuro”, anotó.

Regasificadora del Pacífico

La coyuntura de Canacol ocurre en momentos en que el Gobierno, a través de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), declaró desierta la convocatoria para conseguir un inversionista para la prestación del servicio de almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL), regasificación, transporte de gas natural y servicios asociados de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico.

El martes, la entidad precisó que después de revisar la documentación asociada a la propuesta presentada por un único proponente, el Consorcio Buenavegas- Planta de Regasificación, el comité evaluador concluyó que “no se trata de una verdadera propuesta que cumpla con los requisitos legales y que sea susceptible de subsanación, y menos aún de adjudicación, sino que, en el mejor de los escenarios, se trata de una mera manifestación de interés en participar en una convocatoria futura”.

Para la Upme la pretensión del proponente es que hicieran modificaciones a la convocatoria, una solicitud que “carece del requisito de legitimación para hacerse, dado que es realizada por una persona natural, en nombre de un consorcio que se registró como supuesto proponente”.

La regasificadora del Pacífico fue identificada por la Upme como un proyecto necesario para garantizar el cumplimiento de seguridad de abastecimiento y confiabilidad del servicio de público de gas natural en el país, y adoptado por el Ministerio de Minas y Energía a través del plan de abastecimiento de gas natural en el 2017 y su actualización en el 2020.

Ante esa decisión, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) le pidió al Gobierno que se valoren con prontitud alternativas de abastecimiento de gas para atención de la demanda.

“Esto, teniendo en cuenta que en el marco de la hoja de ruta de la Transición Energética Justa el papel del gas natural en la diversificación de la oferta es fundamental para avanzar hacia una matriz energética más limpia y sostenible”, señaló el gremio que preside Alejandro Castañeda.

Y es que ante las dificultades que afronta Canacol y la falta de avances para conseguir una segunda planta regasificadora, Andeg considera adecuado y necesario que se valoren alternativas de abastecimiento de gas natural; bien sea a partir de soluciones de suministro en el país o en el marco de mecanismos de importación de este combustible, con el fin de contribuir a la seguridad energética y opciones de aprovisionamiento, especialmente para las térmicas del interior del país.

Así mismo, el gremio indicó que se deben evaluar las necesidades de aumento de capacidad y disponibilidad de la infraestructura de importación de gas en el Caribe colombiano, a través de la terminal de regasificación de Cartagena (SPEC LNG), lo cual también contribuirá a la diversificación de las fuentes de suministro de gas natural.

“Sin duda, es muy importante avanzar en el marco de la política pública, la planeación energética, la regulación económica y en la expansión de la infraestructura de gas natural para asegurar el abastecimiento para la atención de la demanda, así como garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los diferentes sectores de consumo de gas natural, combustible que contribuye a la competitividad y diversificación de la matriz energética del país”, expresó Castañeda.