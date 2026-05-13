Canacol tiene un acuerdo por US$100 millones para avanzar en su recuperación

Canacol Energy aseguró que existe un compromiso para fondear la compañía con 100 millones de dólares (377.500 millones de pesos) como parte del proceso para estabilizar sus finanzas y avanzar en su recuperación operativa.
Hay que recordar que ese empresa atraviesa una crisis en Colombia: está en proceso de quiebra y evalúa suspender contratos de suministro de gas desde finales de mayo de 2026, lo que podría dejar sin servicio a más de un millón de hogares, especialmente en la Costa Caribe.
La información fue revelada por el Ministerio de Energía. Y fue entregada por la empresa durante una reunión de seguimiento liderada por el Gobierno Nacional con entidades del sector energético y directivos de la empresa, en medio de la preocupación por las implicaciones que podría tener la situación financiera de Canacol sobre el suministro de gas en Colombia.