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Tribunal canadiense definirá la próxima semana si Canacol podrá salir de contratos de gas en Colombia

Tras el anuncio, Naturgas pidió al Gobierno proteger los contratos de Canacol Energy tras el aplazamiento de la audiencia en Canadá y aseguró que existen alternativas distintas a la cancelación de los acuerdos.

  • Naturgas advirtió que una eventual suspensión de los contratos de Canacol incrementaría los costos de producción y presionaría el precio de bienes esenciales como alimentos, bebidas, papel, cartón y cerámica. Foto: Canacol
    Naturgas advirtió que una eventual suspensión de los contratos de Canacol incrementaría los costos de producción y presionaría el precio de bienes esenciales como alimentos, bebidas, papel, cartón y cerámica. Foto: Canacol
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

08 de mayo de 2026
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Tras el aplazamiento de la audiencia en la corte de Alberta, Canadá, que evaluaría la solicitud de Canacol Energy para terminar anticipadamente contratos de transporte y suministro de gas natural, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) reiteró su llamado a las autoridades para proteger la seguridad energética y garantizar la continuidad del servicio en el país.

Puede leer: La historia de la caída de Canacol que amenaza con dejar sin gas al Caribe y golpearía al país

La diligencia judicial, prevista inicialmente para el 7 de mayo, fue reprogramada para el próximo 15 de mayo. Según la Canacol, el objetivo es contar con más tiempo para explorar modificaciones de mutuo acuerdo en los contratos firmados con sus clientes.

Naturgas insistió en que cualquier decisión relacionada con estos acuerdos debe considerar el impacto sobre el abastecimiento energético nacional y el carácter esencial del servicio de gas natural en Colombia.

“Existen alternativas diferentes a la cancelación de contratos”: Naturgas

Actualmente, Canacol Energy cubre parte de la demanda de gas natural en siete departamentos de la Costa Caribe y varios municipios de Norte de Santander. Su operación abastece hogares, comercios, industrias, transporte y una planta térmica ubicada en Sahagún, Córdoba.

Le interesa: El 50% de la Costa Caribe depende del gas de Canacol: Asoenergía alerta por impacto en precios y empleo

Aunque la compañía mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), su producción ha mostrado una reducción sostenida en los últimos años, al pasar de 196 MPCD en julio de 2023 a cerca de 75 MPCD en la actualidad, debido a factores técnicos y operativos.

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Pese a esta disminución, Naturgas aseguró que la situación ha sido manejada mediante acuerdos entre las partes, sin necesidad de acudir a una terminación anticipada de contratos.

En ese sentido, la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, afirmó que existen alternativas distintas a la cancelación de los acuerdos.

“Existen caminos distintos a la terminación de contratos. Hay mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la prestación del servicio y la confianza del sistema”, aseguró.

Encuentre: Canacol Energy busca cancelar contratos de gas en Colombia y pone en alerta el suministro nacional

Impactos en hogares, industria y generación térmica

Naturgas advirtió que una eventual suspensión de los contratos obligaría a empresas a migrar hacia energéticos más costosos o con mayores emisiones, como GLP, carbón, gasolina o diésel.

Ese escenario, señaló el gremio, incrementaría los costos de producción y presionaría el precio de bienes esenciales como alimentos, bebidas, papel, cartón y cerámica.

“Permitir que decisiones adoptadas en el exterior suspendan obligaciones contractuales en Colombia, sin evaluar sus impactos sociales y económicos, vulnera principios de orden público y desconoce el carácter esencial del gas natural para millones de colombianos”, afirmó Murgas.

Naturgas pide aplicar la excepción de orden público

Ante este panorama, Naturgas pidió al Estado colombiano que, en caso de que la corte canadiense autorice la terminación de contratos, ejerza las facultades legales contempladas en el régimen de insolvencia empresarial transfronteriza establecido en la Ley 1116 de 2006.

En particular, solicitó aplicar la excepción de orden público para evitar medidas que comprometan la continuidad de los servicios públicos y la estabilidad energética del país.

“Es imperativo proteger la estabilidad de las reglas de juego y el respeto a los contratos. No existe gas más costoso que aquel que deja de estar disponible por decisiones que afectan la seguridad del sistema y la confianza en el sector”, concluyó Murgas.

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El gremio reiteró su disposición para trabajar de manera coordinada con autoridades y actores del sector energético con el fin de preservar la infraestructura nacional, garantizar la seguridad jurídica y asegurar la confiabilidad del suministro de gas natural para más de 36 millones de colombianos.

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