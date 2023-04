Reynoso era hasta entonces el que firmaba las diversas comunicaciones que llegaban a los inversionistas, prometiéndoles que pronto se superaría el impase tecnológico que no ha permitido los pagos.

Jaime Leal, una de las víctimas de OmegaPro en Tolima está muy preocupado, apenas ahora empieza a caer en cuenta que los cinco millones de pesos que metió en esa pirámide con tanto esfuerzo no van a regresar a sus manos y menos con los rendimientos prometidos. A sus dos hermanos OmegaPro les debía entregar su inversión en diciembre pasado y hasta ahora no han visto un peso.

“La promesa es que la plata existe y que se las entregarán en junio o julio, pero cada vez es más sospechoso”, cuenta Leal.

Edgar Henao, inversionista de Medellín, tiene la esperanza intacta, cree que en realidad OmegaPro va a cumplir con sus promesas y pronto le devolverá 20 millones de pesos más los rendimientos, y como evidencia de ello muestra algunos pantallazos que están rodando por las redes sociales en las que se evidencian pagos que supuestamente se están haciendo en Ecuador, Costa Rica y Perú.

Al consultarle si conoce a alguien que haya recibido pagos luego de noviembre de 2022, dice que no, que solo ha recibido noticias a través de mensajes por redes sociales.

En una página de Facebook los organizadores de la plataforma publicaron: “La seguridad que puedo ofrecerles es que el dinero del cliente ya existe, es real y que al final de todo este proceso la empresa cumplirá para todos sus clientes”.

Dicho mensaje no está firmado por ningún directivo ni diamante de la compañía, y el nombre de Juan Carlos Reynoso ya no aparece vinculado a la organización.

En Colombia, este caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que recibió una denuncia de la Asociación para Emprendedores de Blockchain (Asoblockchain) en representación de 500 ciudadanos afectados con pérdidas cercanas a los $ 300.000 millones.

Lista la nueva estafa

Aunque miles de personas en el mundo esperan por sus recursos, los organizadores de OmegaPro siguen reclutando incautos, ahora desde una plataforma llamada GoGlobal.

“Para quienes deseen seguir generando ingresos en Go Global, tenemos la oportunidad de comprar nuestro Paquete educativo, desde 100 dólares, sin pagar 99 dólares de membresía hasta el 31 de marzo: mejor plan de compensación, incentivos y educación Go for IT”, se lee en uno de los mensajes colgados en una página de Facebook donde los diamantes de OmegaPro se comunican con sus reclutas.

Es importante que antes de hacer cualquier inversión se verifique la confiabilidad de la plataforma en la Superintendencia Financiera de Colombia, que ya ha alertado en varias oportunidades de los riesgos que representan invertir en esquemas piramidales no autorizados en el país.