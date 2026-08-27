Así fue la ovación que recibió Carolina Soto en la Convención Bancaria tras polémica con al CCI

La excodirectora del Banco de la República Carolina Soto recibió este miércoles una ovación durante la Convención Bancaria de Asobancaria, en Cartagena, donde hizo una defensa de la independencia del emisor y de la necesidad de preservar el respeto entre las distintas instituciones del país.
Soto participó en el panel ‘Banca Central: recreando una junta del Banco de la República’, un ejercicio en el que varios exintegrantes y expertos analizaron cómo debería actuar actualmente la Junta Directiva del Emisor frente a los principales desafíos económicos del país.
En medio de su intervención, la economista sostuvo que la estabilidad institucional no depende únicamente de la autonomía del Banco de la República, sino también de que exista respeto entre los diferentes poderes y sectores.
“El andamiaje democrático que tenemos pasa por esa independencia del banco y la independencia y el respeto entre los distintos poderes: entre el Ejecutivo, el Congreso, las Cortes, la sociedad civil y el sector privado”.
La declaración fue recibida con minutos aplausos por los asistentes al principal encuentro del sector financiero colombiano.