Créditos, bajar IVA y subsidio al empleo, lo que propone Anato al Gobierno para reactivar turismo en zonas afectadas tras el sismo

En el marco de la instalación del 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), pidió al Gobierno nacional medidas urgentes para reactivar el turismo y proteger el empleo en las zonas afectadas por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, donde alrededor de 40 agencias de viajes resultaron impactadas.
La dirigente gremial señaló que las principales solicitudes son “subsidios para mantener los puestos de trabajo, reducción del IVA a tiquetes aéreos del 19% al 5%, reducción también del IVA al alojamiento y paquetes turísticos”.
Además, agregó: una petición en torno a líneas especiales de crédito con Bancóldex, respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías, alivios tributarios y flexibilización de las penalidades comerciales con proveedores y aerolíneas.
“Hoy nos reunimos con el corazón puesto en las regiones afectadas por el reciente sismo y especialmente en las familias, las comunidades y nuestros empresarios del turismo de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. La tierra tembló y con ella también se estremecieron la tranquilidad, los sueños y el sustento de miles de colombianos”, señaló Cortés.
Le puede interesar: Terremoto golpea al turismo: Anato reporta 40 agencias afectadas y propone al gobierno bajar IVA a tiquetes aéreos al 5%