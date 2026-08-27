Créditos, bajar IVA y subsidio al empleo, lo que propone Anato al Gobierno para reactivar turismo en zonas afectadas tras el sismo

En el marco de la instalación del 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), pidió al Gobierno nacional medidas urgentes para reactivar el turismo y proteger el empleo en las zonas afectadas por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, donde alrededor de 40 agencias de viajes resultaron impactadas. La dirigente gremial señaló que las principales solicitudes son “subsidios para mantener los puestos de trabajo, reducción del IVA a tiquetes aéreos del 19% al 5%, reducción también del IVA al alojamiento y paquetes turísticos”. Además, agregó: una petición en torno a líneas especiales de crédito con Bancóldex, respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías, alivios tributarios y flexibilización de las penalidades comerciales con proveedores y aerolíneas. “Hoy nos reunimos con el corazón puesto en las regiones afectadas por el reciente sismo y especialmente en las familias, las comunidades y nuestros empresarios del turismo de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. La tierra tembló y con ella también se estremecieron la tranquilidad, los sueños y el sustento de miles de colombianos”, señaló Cortés. Le puede interesar: Terremoto golpea al turismo: Anato reporta 40 agencias afectadas y propone al gobierno bajar IVA a tiquetes aéreos al 5%

Anato pide convertir las propuestas en decretos

Según explicó la presidenta de Anato, el gremio entregó al Gobierno nacional un paquete de propuestas desde la tarde del día en que ocurrió el terremoto. Ahora, espera que estas solicitudes sean recogidas en los decretos legislativos que se expidan tras la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. “Desde el primer momento, Anato realizó un diagnóstico de la situación de nuestras agencias de viajes asociadas y de los demás prestadores de la cadena turística de los territorios afectados. Con base en este panorama, estructuramos y radicamos ante el Gobierno Nacional un paquete integral de medidas para proteger el empleo y avanzar en la reactivación”, afirmó. Cortés insistió en que, aunque el gremio reconoce la difícil situación fiscal del país, es necesario encontrar mecanismos que permitan aliviar la carga financiera de las empresas afectadas. “Muchos nos han dicho: ‘Estamos dispuestos a sacar créditos, siempre y cuando sean muy asequibles y estén apalancados por el Fondo Nacional de Garantías, ojalá en un 80%’. No podemos desconocer la condición fiscal que tiene el país, pero sí buscar alguna manera de generar alivios para las agencias de viajes y facilitar el acceso a créditos”, explicó. Para Anato, la reducción de los impuestos aplicados al turismo es una de las medidas más importantes para impulsar nuevamente la demanda en las regiones golpeadas por el sismo. “Para la reactivación, creemos que es indispensable la reducción del IVA en los tiquetes, alojamiento y paquetes turísticos. Consideramos que esta es una de las medidas más grandes para lograr la reactivación del sector”, agregó. Lea más: Turismo en Colombia ya genera más divisas que el carbón y el café, pero el número de visitantes extranjeros cayó 4%

“No cancelen sus viajes”: el mensaje de Anato

Paula Cortés aseguró que Anato continuará insistiendo ante el Gobierno para que sus propuestas se conviertan en medidas de reactivación. FOTO CORTESÍA

Uno de los llamados más enfáticos de la dirigente gremial fue dirigido a los viajeros. Anato busca evitar que los colombianos cancelen sus viajes por la percepción de que los destinos de los cinco departamentos afectados no pueden ser visitados. “También se lo hemos pedido a todos los viajeros: no cancelen sus viajes. No queremos que las ventas futuras que tienen previstas las agencias de viajes se vayan a perder porque las personas empiecen a cancelar y crean que los sitios no se pueden visitar”, afirmó Cortés. La presidenta de Anato anunció que recorrerá algunas de las zonas afectadas para conocer directamente la situación y mostrar, a través de las redes sociales, el estado real de los destinos. “Yo la próxima semana estaré por allí recorriendo y tratando de tomar lo máximo que se pueda para compartir en redes sociales cómo está realmente la situación, tanto del Eje Cafetero como de Cali y Chocó, para que no dejen de viajar, porque eso es algo muy importante”, señaló. Cortés mencionó, además, que sostendrá reuniones con cámaras de comercio, alcaldes y gobernadores para conocer el levantamiento de las afectaciones y determinar las necesidades concretas de las empresas turísticas.

Turismo Unido para apoyar a las agencias afectadas

Durante la instalación del Congreso Paula Cortés también presentó Turismo Unido, una campaña liderada por el capítulo Eje Cafetero y respaldada por la organización a nivel nacional, con la que busca apoyar a las agencias de viajes afectadas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. “La declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica fue el primer paso fundamental, porque abre el camino para actuar con mayor rapidez. Ahora continuaremos solicitando la expedición de decretos legislativos que conviertan nuestras propuestas en medidas concretas para preservar el empleo y reactivar nuestras agencias de viajes y el sector turístico”, manifestó. La dirigente advirtió que la reconstrucción de las zonas afectadas tomará tiempo, por lo que el proceso de reactivación económica no puede esperar a que terminen las obras. “No podemos esperar a construir para reactivar, porque se morirían todas nuestras empresas. Tenemos que seguir trabajando de manera rápida en los destinos y en las regiones, identificando las necesidades de cada uno de los empresarios”, sostuvo. Conozca también: Anato pide salvavidas al nuevo Gobierno por caída del dólar: agencias reciben 20% menos pesos por viajes internacionales

La prioridad será preservar empresas y empleos

Anato señaló que continuará trabajando con gobernadores, alcaldes y congresistas para impulsar incentivos y medidas regionales que permitan reactivar cada uno de los territorios afectados. “Desde Anato seguiremos acompañando a quienes hacen posible el turismo, convencidos de que cuando un destino vuelve a recibir viajeros, también regresan las oportunidades, el empleo y la esperanza. Nuestra prioridad absoluta hoy es preservar las empresas y proteger el empleo formal del turismo”, concluyó Cortés. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: