Pichincha, Banco de Bogotá y Ban100 son los de mayor rentabilidad para CDT durante julio

Los CDT continúan siendo una buena alternativa para ahorrar. Con corte al 2 de julio y según cifras de la Superintendencia Financiera, Banco Pichincha lidera la oferta entre las entidades bancarias para inversiones a 360 días, al ofrecer una tasa efectiva anual de 13,46%, seguido por Banco de Bogotá con 13,11% y Ban100 con 13,02%.
Completan el grupo de entidades bancarias con las mayores tasas para ese plazo Banco Falabella, con 13,01%, y Banco Santander, con 13%. Más adelante aparecen Bancamía (12,95%), Banco Contactar (12,92%), Finandina (12,76%) y Banco GNB Sudameris (12,65%).
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