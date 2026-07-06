Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“El Faraón”: el capo que estaba siendo investigado por Cristian Herrera antes de su asesinato

Herrera investigaba presuntas conexiones entre “El Faraón”, cuyo nombre real es David Vivas, y la política local del Norte de Santander. A eso se le suma que el representante a la Cámara del departamento, Luis Ariel Rodríguez, es primo de los sicarios señalados de asesinar a Herrera.

  • Investigaciones señalan que el presunto capo habría construido una red de poder entre Colombia y Venezuela y que es objeto de investigaciones por parte de autoridades nacionales e internacionales. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA/REPORTE CORONELL
    Investigaciones señalan que el presunto capo habría construido una red de poder entre Colombia y Venezuela y que es objeto de investigaciones por parte de autoridades nacionales e internacionales. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA/REPORTE CORONELL
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Durante años su nombre apenas circuló en expedientes de inteligencia y en conversaciones reservadas. Sin embargo, una reciente investigación periodística puso en el centro de la atención a David Rolando Vivas, conocido con los alias de El Faraón o El Fantasma, señalado de liderar una de las estructuras criminales más poderosas de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Su nombre fue revelado en el Reporte Coronell de Caracol Radio. Según la investigación, la identidad del criminal no había podido ser encontrada debido a que la estaban buscando en registros de identidad colombianos, pero el hombre es oriundo de Venezuela.

Otra investigación, pero del medio de investigación Connectas, describe a Vivas como un presunto narcotraficante que habría consolidado una red de influencia que trasciende Norte de Santander y se extiende a Venezuela, República Dominicana, México y Estados Unidos.

Según la investigación, el hombre es mencionado en diferentes procesos judiciales y de inteligencia relacionados con homicidios de alto impacto ocurridos en Cúcuta.

Lea además: Asesinato del periodista Cristian Herrera habría sido coordinado desde una prisión

Uno de los periodistas que participó en la investigación de Connectas fue Cristian Herrera, reportero asesinado hace un mes en Cúcuta cuando se encontraba junto a su esposa y sus dos hijos.

El crimen sigue bajo investigación. Sin embargo, reportajes del medio citado revelaron que el representante a la Cámara electo por Norte de Santander, Luis Ariel Rodríguez, tiene parentesco con dos de los presuntos responsables del homicidio del comunicador. En concreto, sería primo de los señalados.

Curiosamente, días antes de su asesinato, el periodista Cristian Herrera investigaba presuntos vínculos entre David Vivas y sectores de la política regional.

Crímenes relacionados con alias El Faraón

Los reportes describen a un hombre despiadado.

Según información recogida por la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, en alguna ocasión, durante una reunión con políticos, David Vivas hizo que sus hombres le limpiaran los zapatos con la lengua.

Entre los crímenes que se le atribuyen al criminal se encuentra el asesinato del empresario del carbón César Ramón Flórez Anaya, así como el del ex personero y defensor de derechos humanos Fabio Álex Ortega, quien adelantaba denuncias sobre minería ilegal en la región.

También es señalado de estar vinculado con el ataque armado ocurrido frente al colegio Santo Ángel de la Guarda, en Cúcuta, donde fueron asesinados el empresario venezolano Luis Miguel Osorio, su hijo de 14 años y otro hombre que lo acompañaba. Al parecer, su escolta.

“El Faraón” habría utilizado negocios relacionados con los juegos de azar para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de actividades de minería ilegal.

De acuerdo con Connectas, el presunto capo tendría influencia sobre sectores políticos de Norte de Santander y mantendría relaciones con integrantes de la fuerza pública y dirigentes del oficialismo venezolano.

Entérese: Capturaron al presunto asesino del periodista Cristian Herrera: intentaba huir desde la terminal de Cúcuta

La investigación también asegura que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mantiene un expediente abierto sobre Vivas y que las autoridades lo relacionan con organizaciones criminales mexicanas y rutas internacionales de tráfico de cocaína, una de las cuales pasaría por República Dominicana.

Información citada por distintos medios indica que el señalado narcotraficante dividiría su tiempo entre Cúcuta, República Dominicana y una vivienda ubicada en las cercanías de Bogotá.

Le puede interesar: Así despidió Cúcuta al periodista Cristian Herrera; la FLIP pide esclarecer el asesinato y proteger a la prensa

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos