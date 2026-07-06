“Dimos tranquilidad y apoyo a personas que lo perdieron todo”: Medellín condecora a los 22 bomberos que atendieron tragedia en Venezuela

En una emotiva ceremonia celebrada en el piso 12 de la Alcaldía de Medellín, el distrito condecoró este lunes 6 de julio a un contingente de 22 miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, entre ellos una mujer, quienes regresaron al país tras una intensa semana de operaciones humanitarias en territorio venezolano, fuertemente golpeado por los dos terremotos del pasado 24 de junio.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, encabezó el acto de condecoración. En su discurso, el mandatario distrital exaltó los lazos de hermandad y enfatizó que, ante tragedias de esta magnitud, las fronteras geopolíticas pasan a un otro plano.
“El propósito es que mantengan el contacto con las personas de Venezuela con las que ustedes pudieron tejer ya unos lazos de amistad”, manifestó el alcalde durante su intervención.
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El mandatario hizo una reflexión sobre el ciclo de atención que sufren este tipo de catástrofes internacionales, donde las comunidades damnificadas suelen quedar en el olvido una vez baja el furor de las noticias.
“Díganles que no están solos, porque esas tragedias, por lo general, y ustedes lo conocen, mientras tienen la atención mediática, van llegando las ayudas; pero en la semana se va acortando eso y se van quedando estas comunidades y las víctimas. No los abandonemos”, agregó.