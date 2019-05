Las dos caras del escándalo de las cifras del Dane

Que el Dane desarrolle 126 operaciones estadísticas al año que implican, al menos 350 publicaciones, señala que las críticas no son constantes, que en el fondo no hay un liderazgo con espejo retrovisor; sino unas falencias estadísticas del Censo Nacional Agropecuario (CNA) y el Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv), que hay que reconocer, pero que esto no desdibuja la idoneidad de las cifras, pues por otras técnicas se podrán tener las mejoras necesarias.

Así lo cree el actual director del Dane, Juan Daniel Oviedo que pasa por una de las mayores crisis por esta polémica.

¿Cómo recibió el Censo Nacional de Población y de Vivienda 2018?

“Sin terminar, que a penas había cerrado operaciones en 40 % del país y no tenía recursos. Se recibió con una situación deficitaria de 25.000 millones, pero solo se requirieron 9.500 millones”.

¿Por qué estaba desfinanciado?

“Objetivamente, porque así el ministro de Hacienda y el Gobierno Nacional quisieran darle la plata al Dane, no podían porque estaban congelados los recursos por ley de garantías, así desde perspectiva técnica hay un argumento objetivo no político de no hacer una medición de este tipo en épocas electorales. Si bien, el Dane no se apaga en los años electorales (sigue calculando el PIB, el desempleo, entre otros) estas megaoperaciones logísticas (censos) requieren recursos, capacidad de respuesta a contingencias y un margen de maniobra que el gobierno no logra cuando está paralizado por la ley de garantías”.

¿Las falencias logísticas por falta de personal, ola invernal y el intenso diálogo con comunidades étnicas daña la calidad del censo?

“Nosotros fuimos al Congreso a decirle que el Dane cuenta con una posibilidad histórica, que con herramientas metodológicas de imágenes espaciales, georeferenciadas y nuevos métodos probabilísticos para medir la omisión censal, y poder decir los datos definitivos del censo poblacional y de vivienda a mediados de este año a finales de junio.

Y cuando digo que tengo todos los métodos para consolidar la información definitiva hay procedimientos de ajuste, corrección, cálculos de omisión censal, expansión (...) pero creo que el país tendrá la posibilidad de contar con la información para tomar decisiones de política pública.

El Dane está en capacidad de impedir que los errores en el cómo se recopila la información no impacten en la calidad del qué ”.

¿Qué es una omisión censal y qué tan normal es?

“Cuando se hace un censo, sobre todo de periodo extendido, tienes el riesgo de que no haya gente en la casa (por falta de permiso, o por noticias falsas). Ahora estamos calculando esa cantidad de personas que no se pudieron contar, que es lo que se conoce como omisión censal, ejercicio obligado en estas mediciones para llegar a la información final. Este valor no puede ser superior al 7 %, Colombia está por debajo. Esa cifra es la que vamos a publicar a finales de junio”.

¿O sea los problemas del censo no son técnicos, sino logísticos?

“Sí, son logísticos. Estadísticamente no es un censo complejo, las preguntas no pueden ser muy largas para evitar que la gente se distraiga. Gracias a que toda la información está georreferenciada, tenemos capacidad de analizar con tecnología satelital para corroborar la consistencia de la información. Para eso tenemos una comisión de expertos independientes que lleva evaluando esto todo el año.

Estas situaciones están en una magnitud tal que el valor y el bien público de tener la información se va a preservar”.

¿Por qué se ha demorado tanto en entregar?

“Porque se extendió el plazo en el censo digital, en campo se tuvieron retos logísticos, a nosotros nos llegó el censo desfinanciado y desde que llegamos hemos estado en labores poscensales (se digitalizaron las respuestas de papel, análisis de consistencias demográficas, se consolidaron las bases electrónicas, para evitar duplicidad etc.) para darle el aval a la medición.

En Australia, que es ejemplo en estos temas, el proceso poscensal se demoró 18 meses; estas demoras son usuales”.

¿Qué pasó con el Censo Nacional Agropecuario?

“Cuando el Dane presentó el CNA con los consolidados de área sembradas en el país, había fuentes alternativas de información que no estaban dando el mismo resultado, específicamente en el área sembrada de tubérculos.

Gracias a las nuevas TIC satelitales y geoespaciales vamos a poder resolver las divergencias de información para poderle dar un aval a las estadísticas del CNA y eso implica revisión, en compromiso con la calidad y series históricas.

Cuando asumo la dirección del Dane, la responsabilidad es compleja porque soy miembro del gobierno y gabinete, pero tengo que comprometerme con un comportamiento ético que permita que la información que produzca sea neutral al juicio político, pero eso no me inhabilita para hacer una revisión de una cifra en 2014 que si va ayudar a que el país tenga mejor información”.

¿Qué pasó con las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, base para la pobreza?

“El reparo se dio en la medición de pobreza multidimensional. Es la primera vez, este año, que el Dane hace una encuesta con representatividad departamental. Usualmente lo son solo para 6 regiones. En 2017, el Dane solo tuvo la tercera parte del presupuesto para hacer esta encuesta y lo único que pudo hacer fue la calidad de condición de vida del país. Eso hizo más vulnerable la calidad de información, y un grupo de expertos que retomamos a finales del año pasado y que oficializamos este año, que audita los procedimientos y ordenó hacer revisiones de esta Encuesta y se hallaron unas inconsistencias del marco muestral, que llevaron a que se subestimara la pobreza. Hubo tan poco presupuesto y tan pocas observaciones de la Colombia rural que se perdió la traza y por eso tuvimos que romper la línea en esta serie y el total nacional; la única que se preservó fue la urbana. Así, la comisión de expertos no está haciendo un retrovisor, sino preservando la información de la serie estadística. La pobreza empezó a deteriorarse desde el año pasado y eso no lo habíamos podido ver por un error muestral, que hizo pensar que el país seguía reduciendo la pobreza de manera drástica cuando eso no era cierto”.

Mucho ruido ha generado en su gestión la revisión del PIB, la nueva metodología de IPC, etc. ¿Qué decir sobre esto?

“Cada diez años se debe cambiar la base del PIB, de inflación, porque necesitamos tener una canasta actualizada. ¿De dónde sale esto? de la actualización de la Encuesta de Igresos y Gastos que se hizo entre 2016 y 2017, la publica el 6 de agosto de 2018 y una vez se hace se da la nueva canasta familiar, para usar 10 años después en febrero de 2019 se mide la inflación de 2019. Y frente al PIB, siempre se ha revisado, incluso en mayores magnitudes en el pasado. Las cuentas nacionales tienen datos definitivos después de dos años de publicados”.

Entonces, ¿Juan Daniel Oviedo está liderando con espejo retrovisor?

“No. Estoy ejerciendo la responsabilidad como funcionario público. Lo que no puede entender la opinión pública es que el ejercicio de revisión, por rigor estadístico, se vuelva espejo retrovisor. Yo le tengo que garantizar al país que las series estadísticas son robustas y avaladas por conceptos técnicos”.

¿Hay mano negra en las estadísticas de las que hemos hablado?

“Yo no puedo opinar sobre esto. La Contraloría ya está revisando los datos del censo”.