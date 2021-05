En la medición del Dane, los pobres se definen como aquellos con un ingreso per cápita menor a la línea de pobreza monetaria ($331.688); los vulnerables son los que tienen un ingreso per cápita entre la línea de pobreza y $653.781 mensuales. La clase media la conforman los que tienen un ingreso per cápita de entre $653.781 y $3,52 millones al mes; y la clase alta tiene un ingreso per cápita supera los $3,52 millones mensuales.