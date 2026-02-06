Petro envía delegación a Ecuador para tratar de frenar la guerra comercial

El Gobierno de Colombia anunció el desplazamiento de una delegación de alto nivel a la ciudad de Quito, Ecuador, este 6 de febrero, con el objetivo de abordar de manera integral los temas prioritarios de la agenda bilateral con la República del Ecuador. La misión principal es tratar de frenar la guerra comercial que se desató el pasado 21 de enero. La misión responde a una instrucción directa del presidente Gustavo Petro Urrego y se enmarca en la política de buena vecindad y cooperación que orienta la política exterior colombiana. La Cancillería informó que el encuentro busca avanzar en soluciones concretas para fortalecer la relación entre ambos países, considerada estratégica en múltiples frentes.

Restablecimiento de intercambios fronterizos, comerciales y energéticos con Ecuador

Tal como ha señalado el Gobierno, el objetivo es contribuir a un control más efectivo de estas amenazas, atendiendo las instrucciones de la Presidencia de la República y los compromisos expresados públicamente.

Según el comunicado, uno de los puntos clave de la agenda es el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales. El Gobierno colombiano espera acordar pasos concretos para normalizar las relaciones en los ámbitos fronterizo, comercial y energético, sectores considerados estratégicos para las economías de ambos países y para la estabilidad de la zona limítrofe. El restablecimiento de estos intercambios es visto como un paso fundamental para dinamizar la actividad económica, fortalecer el comercio bilateral y avanzar en proyectos de integración energética.

Uno de los ejes centrales de la visita será la seguridad y la defensa. Según lo comunicado oficialmente, la delegación colombiana espera alcanzar entendimientos que permitan mejorar el control de los fenómenos asociados a la delincuencia organizada transnacional, un desafío compartido por ambos países.

Una delegación con liderazgo político y técnico

La misión oficial estará encabezada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy y el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez. Ambos estarán acompañados por funcionarios de nivel viceministerial y directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía; Justicia y del Derecho; así como de la empresa estatal Ecopetrol. Entérese: ¿Se avecina guerra comercial? Gobierno Petro le recuerda a Noboa que Colombia abastece 10% de la energía de Ecuador La composición de la delegación refleja el carácter integral de la agenda, que combina asuntos diplomáticos, de seguridad, económicos y energéticos.

Apertura al diálogo y solución de medidas unilaterales