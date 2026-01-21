¿Se avecina guerra comercial? Gobierno Petro le recuerda a Noboa que Colombia abastece 10% de la energía de Ecuador

La relación binacional entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más tensos en la historia reciente, por cuenta de “cortos circuitos” en seguridad y comercio. El detonante fue el anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien confirmó que a partir del 1 de febrero de 2026 se impondrá una tasa de seguridad del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia. Podría interesarle: Por falta de “cooperación” en lucha contra el narcotráfico, Ecuador aplicará tasa de seguridad del 30% a productos colombianos Esta medida, justificada por Noboa como una respuesta a la supuesta falta de cooperación colombiana en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, encendió las alarmas en ambos lados del puente de Rumichaca, porque amenaza con desatar una guerra comercial en la que los dos países tienen mucho que perder. Para Colombia, el impacto es directo en su sector externo. Ecuador es el sexto destino de las exportaciones del país y el segundo mercado más importante para los productos no minero-energéticos, los cuales generan mayor valor agregado y empleo. Según cifras del Dane, a noviembre de 2025 las ventas hacia el vecino país ascendieron a US$1.673 millones. El arancel del 30% sería una dura barrera para sectores clave como el de medicamentos, vehículos, azúcares y café, que verían cómo sus precios se disparan en el mercado ecuatoriano, perdiendo competitividad frente a otros proveedores internacionales.

¿Qué tanto pesan las exportaciones de energía de Colombia para Ecuador?

Mientras Colombia teme por esos productos, Ecuador enfrentaría una realidad inquietante: su dependencia de la energía producida en Colombia. Actualmente, nuestro país provee entre el 8% y el 10% de la electricidad que consume Ecuador, lo que equivale a unos 8 Gigavatios-hora diarios (GWh-día). El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, rechazó la medida de Noboa, calificándola como una “agresión económica” que rompe los principios de integración regional. Palma recordó que Colombia ha mantenido exportaciones de hasta 450 megavatios de manera sostenida, incluso durante las sequías más severas de su historia, para evitar que Ecuador quedara a oscuras. Encuentre: ¡Sube la tensión! Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos La respuesta ante el arancel no se hizo esperar. El ministro Palma anunció el desmonte de una resolución que permitía a empresas privadas participar en la venta de energía a Ecuador, una medida que buscaba blindar al país vecino ante posibles déficits en sus embalses de Mazar y Coca Codo. Sin esta cooperación técnica, Ecuador quedaría en una posición de fragilidad en escenarios adversos. Si el flujo se detiene o se encarece, el costo de vida y la estabilidad industrial en ciudades como Quito y Guayaquil podrían verse comprometidas.

La energía de Colombia representa hasta 10% de lo que consume Ecuador. FOTO EL COLOMBIANO

¿De cuánto es el intercambio comercial entre Colombia y Ecuador?

Desde el gremio de comercio exterior, Analdex, su presidente Javier Díaz mostró un inquietante panorama. “Preocupante este mensaje del presidente de Ecuador, porque por esa vía podemos terminar afectando nuestro intercambio comercial, que para los dos países es muy importante. Colombia tiene en Ecuador un socio comercial particularmente para sus manufacturas, para su energía eléctrica, y pensar que entramos en una guerra de aranceles, de retaliaciones, no resulta conveniente para ninguno de los dos países”. A su turno, José Ignacio López, presidente de Anif expresó que “la noticia de un eventual arancel de 30% por parte de Ecuador a productos colombianos es una mala noticia para los dos países. Algunos productos de exportación colombianos como vehículos, productos farmacéuticos, aceites y azúcares, tienen en Ecuador un destino que supera el 10% de las exportaciones totales de cada producto”. Lea más: Exportaciones de Colombia cayeron 2,7% en noviembre de 2025, afectadas por la baja en combustibles Entre tanto, Ecuador sostiene que su déficit comercial con Colombia supera los US$1.000 millones anuales, una cifra que Noboa utilizó para presionar por una mayor presencia militar colombiana en los 600 kilómetros de frontera compartida. Apenas una hora después del anuncio de los aranceles, el Ministerio de Defensa de Colombia reportó una operación conjunta que permitió incautar 2,24 toneladas de marihuana en la frontera, evitando que estructuras criminales recibieran más de US$13 millones.

¿Cuáles son los riesgos de una guerra comercial entre Colombia y Ecuador?

Desde Asocapitales, así como desde Analdex, se llamó a utilizar la vía diplomática y no la unilateral. Ecuador ya había restringido el tránsito por razones de seguridad, dejando habilitados solo dos pasos fronterizos desde finales de 2025, lo que dificultaba el comercio terrestre. Sumar un impuesto del 30% a los productos colombianos sería la estocada final para pequeñas y medianas empresas que ven en Ecuador su principal mercado de expansión.