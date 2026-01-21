¿Se avecina guerra comercial? Gobierno Petro le recuerda a Noboa que Colombia abastece 10% de la energía de Ecuador

La relación binacional entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más tensos en la historia reciente, por cuenta de “cortos circuitos” en seguridad y comercio. El detonante fue el anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien confirmó que a partir del 1 de febrero de 2026 se impondrá una tasa de seguridad del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia.
Podría interesarle: Por falta de “cooperación” en lucha contra el narcotráfico, Ecuador aplicará tasa de seguridad del 30% a productos colombianos
Esta medida, justificada por Noboa como una respuesta a la supuesta falta de cooperación colombiana en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, encendió las alarmas en ambos lados del puente de Rumichaca, porque amenaza con desatar una guerra comercial en la que los dos países tienen mucho que perder.
Para Colombia, el impacto es directo en su sector externo. Ecuador es el sexto destino de las exportaciones del país y el segundo mercado más importante para los productos no minero-energéticos, los cuales generan mayor valor agregado y empleo.
Según cifras del Dane, a noviembre de 2025 las ventas hacia el vecino país ascendieron a US$1.673 millones. El arancel del 30% sería una dura barrera para sectores clave como el de medicamentos, vehículos, azúcares y café, que verían cómo sus precios se disparan en el mercado ecuatoriano, perdiendo competitividad frente a otros proveedores internacionales.