Entran en vigencia los aranceles del 30% de la guerra comercial entre Ecuador y Colombia

Desde la medianoche de este 1 de febrero, ambos gobiernos aplican impuestos recíprocos a decenas de productos, suspenden la venta de electricidad y endurecen medidas económicas, en una escalada que amenaza un comercio bilateral de 2.800 millones de dólares al año.

  • Los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro endurecieron sus posturas y activaron aranceles del 30% a las importaciones, en una escalada diplomática que desató una guerra comercial entre Colombia y Ecuador. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

Los aranceles del 30% que se impusieron mutuamente Colombia y Ecuador comenzaron a regir desde la medianoche de este domingo, formalizando una guerra comercial entre dos de los principales socios económicos de la región andina.

Conozca: Daniel Noboa reitera que medidas sobre Colombia son por el “abandono” en la frontera

La medida impacta un intercambio anual cercano a los 2.800 millones de dólares. Colombia exporta a Ecuador alrededor de 1.800 millones de dólares en productos, mientras que las ventas ecuatorianas apenas alcanzan los 900 millones, un desbalance que el presidente Daniel Noboa ha citado como argumento para justificar las sanciones.

El Gobierno colombiano respondió con gravámenes a una lista de 50 productos ecuatorianos, entre ellos arroz, plátano, aceites, azúcar, neumáticos, calzado y aluminio, mientras que Quito mantiene el impuesto general a las importaciones colombianas.

La tensión no se limita al comercio. Bogotá también suspendió desde el 22 de enero el suministro de electricidad a Ecuador, un respaldo clave en momentos de crisis energética. Como réplica, el gobierno ecuatoriano elevó de 3 a 30 dólares por barril la tarifa para transportar crudo de la estatal Ecopetrol por sus oleoductos, una decisión que encarece la operación.

En el plano político, Noboa acusó al presidente Gustavo Petro de no colaborar lo suficiente para frenar el paso de cocaína desde Colombia hacia Ecuador, donde las mafias la envían a Norteamérica y Europa, un señalamiento que añade presión diplomática al conflicto.

El impacto ya se siente en la frontera. Este fin de semana se registraron filas de camiones de hasta 600 metros en el puente internacional de Rumichaca, mientras transportadores intentaban cruzar antes de la entrada en vigor de los nuevos impuestos.

Gremios empresariales de ambos países han pedido diálogo urgente, al advertir que la escalada de sanciones puede traducirse en pérdidas millonarias, aumento de precios y afectaciones para exportadores y consumidores.

