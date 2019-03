Colombia estará en vitrina viajera en Alemania

El vicepresidente de turismo de ProColombia, Julián Guerrero Orozco, presentará en un conversatorio el libro blanco, “Music is the New Gastronomy”, un documento que aborda la asociación entre música y turismo, y que analiza 17 casos de estudio de diversos países del mundo. El documento fue construido por ProColombia, en alianza con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y Sound Diplomacy. El estand será también el escenario de presentación de AfroColombia BCN, la cual hará sentir el ritmo del país.