Colombia y Japón reactivan negociación de acuerdo económico: ¿qué viene ahora?

Uno de los principales resultados de la reunión fue el acuerdo para que los equipos técnicos de Colombia y Japón retomen el trabajo y continúen las conversaciones relacionadas con el eventual acuerdo económico.

El encuentro fue protagonizado por el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el canciller de Japón, Toshimitsu Motegi, como parte de la agenda oficial que desarrolla el funcionario colombiano en ese país.

Colombia y Japón acordaron reactivar las conversaciones para avanzar en la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA), luego de una reunión entre los ministros de Comercio de ambos países en Tokio.

La decisión busca darle un nuevo impulso a una negociación que pretende fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre los dos países. Para ello, los equipos de ambas naciones deberán avanzar en los aspectos técnicos que permitan definir las condiciones del acuerdo.

La reunión también tuvo un componente de solidaridad. Al comienzo del encuentro, Motegi expresó las condolencias y el respaldo de Japón a Colombia por las víctimas y personas afectadas por el terremoto que golpeó al país.

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El canciller japonés, además, destacó la visita de Gómez Amín y la importancia que el nuevo Gobierno colombiano está dando a la relación bilateral con Japón.

Un eventual Acuerdo de Asociación Económica podría establecer nuevas condiciones para el intercambio de bienes y servicios, además de generar un marco para profundizar la cooperación económica entre ambos países. Sin embargo, todavía deberán desarrollarse las negociaciones técnicas antes de conocer los alcances concretos que tendría el acuerdo.

Con este paso, Colombia y Japón buscan retomar una agenda económica que había quedado en pausa y establecer una ruta para continuar las conversaciones.

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