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Colombia y Japón reactivan negociación de acuerdo económico: ¿qué viene ahora?

Los gobiernos acordaron reactivar las conversaciones del EPA y encargaron a sus equipos técnicos retomar el trabajo para avanzar en nuevas oportunidades de comercio e inversión.

  • El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, se reunió en Tokio con el canciller japonés Toshimitsu Motegi para acordar la reactivación de las conversaciones sobre un Acuerdo de Asociación Económica. FOTO: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
    El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, se reunió en Tokio con el canciller japonés Toshimitsu Motegi para acordar la reactivación de las conversaciones sobre un Acuerdo de Asociación Económica. FOTO: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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Colombia y Japón acordaron reactivar las conversaciones para avanzar en la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA), luego de una reunión entre los ministros de Comercio de ambos países en Tokio.

El encuentro fue protagonizado por el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el canciller de Japón, Toshimitsu Motegi, como parte de la agenda oficial que desarrolla el funcionario colombiano en ese país.

Uno de los principales resultados de la reunión fue el acuerdo para que los equipos técnicos de Colombia y Japón retomen el trabajo y continúen las conversaciones relacionadas con el eventual acuerdo económico.

La decisión busca darle un nuevo impulso a una negociación que pretende fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre los dos países. Para ello, los equipos de ambas naciones deberán avanzar en los aspectos técnicos que permitan definir las condiciones del acuerdo.

La reunión también tuvo un componente de solidaridad. Al comienzo del encuentro, Motegi expresó las condolencias y el respaldo de Japón a Colombia por las víctimas y personas afectadas por el terremoto que golpeó al país.

Conozca: Precio del gas importado se dispara 79% en Colombia y revive debate sobre fracking

El canciller japonés, además, destacó la visita de Gómez Amín y la importancia que el nuevo Gobierno colombiano está dando a la relación bilateral con Japón.

Un eventual Acuerdo de Asociación Económica podría establecer nuevas condiciones para el intercambio de bienes y servicios, además de generar un marco para profundizar la cooperación económica entre ambos países. Sin embargo, todavía deberán desarrollarse las negociaciones técnicas antes de conocer los alcances concretos que tendría el acuerdo.

Con este paso, Colombia y Japón buscan retomar una agenda económica que había quedado en pausa y establecer una ruta para continuar las conversaciones.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón?
El Acuerdo de Asociación Económica (EPA) busca establecer condiciones para fortalecer el comercio y la inversión entre Colombia y Japón. Ambos países acordaron reactivar las conversaciones técnicas para avanzar nuevamente en la negociación.
¿Por qué Colombia y Japón reactivaron la negociación del EPA?
Colombia y Japón retomaron las conversaciones para fortalecer su relación económica y comercial. La decisión fue acordada durante una reunión en Tokio entre Mauricio Gómez Amín y el canciller japonés Toshimitsu Motegi.
¿Qué beneficios tendría un acuerdo comercial entre Colombia y Japón?
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