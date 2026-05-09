Subsidio a los viejos se disparó 71% en pleno año electoral

En tres meses, los cupos de beneficiarios del subsidio Colombia Mayor crecieron en 1,36 millones. Esas transferencias del Gobierno Nacional brindan protección a los abuelos en situación de pobreza o vulnerabilidad y que no cuentan con una pensión. El considerable crecimiento se consolidó pocas días después de las pasadas elecciones legislativas y meses antes de las presidenciales, lo que acrecentó el debate sobre el uso adecuado de los subsidios y su instrumentalización para fines electorales.
La discusión no es nueva en Colombia y en América Latina. En su momento, la misma suspicacia recayó sobre los programas Bolsa Familia en Brasil, con más de 18 millones de beneficiarios; y Misiones Bolivarianas en Venezuela, que llegó a reportar un impacto del 70% en la población del vecino país.
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Para los académicos, en Colombia no se veía un repunte tan significativo en las transferencias gubernamentales desde la primera década del siglo, cuando Familias en Acción pasó de impactar 200.000 hogares en 2004 a cerca de 2 millones en 2007 y unos 2,5 millones en 2010 en el gobierno de Álvaro Uribe.