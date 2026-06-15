Gobierno anunció proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela por $89.900 millones

El Gobierno anunció avances en la interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela desde Vichada, un proyecto que busca fortalecer la seguridad energética de la región y abrir una nueva etapa de cooperación entre ambos países.

El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, durante una jornada de trabajo en Puerto Carreño, donde también fue socializada la Planta Solar Fotovoltaica El Merey, una iniciativa que tendrá una capacidad instalada de 5 megavatios y permitirá llevar energía limpia y confiable a más de 1.600 usuarios del municipio.

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El proyecto hace parte de una estrategia de inversión que supera los 89.900 millones de pesos para ampliar la cobertura energética, fortalecer la infraestructura eléctrica y acelerar la transición hacia fuentes renovables en el departamento.

La apuesta por una mayor integración energética con Venezuela llega después de que en febrero de 2026 el ministro Palma se reuniera en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. En ese encuentro, ambos gobiernos avanzaron en una agenda que incluyó cooperación en gas, generación de energías limpias, infraestructura energética y fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica.

Según el Ministerio de Minas y Energía, el departamento del Vichada se proyecta como un territorio estratégico para avanzar en la integración energética con Venezuela.