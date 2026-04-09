Corte Constitucional tumba emergencia económica de Petro y deja sin efecto impuestos decretados en 2025

La Corte Constitucional anuló el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el país a finales del año pasado.
Con ello, el alto tribunal dejó sin piso jurídico la declaratoria de emergencia que buscaba habilitar medidas extraordinarias en materia económica, con el fin de recaudar cerca de $11 billones.
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La votación fue de seis magistrados a favor y dos en contra, con salvamentos parciales de voto de los magistrados Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade.
Asimismo, la Corte aclaró que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó de la decisión.
Cabe recordar que esta norma había sido suspendida temporalmente a comienzos de este año, luego de que seis de los ocho magistrados respaldaran la ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo para tumbar la medida.
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