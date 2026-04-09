Corte Constitucional tumba emergencia económica de Petro y deja sin efecto impuestos decretados en 2025

La Corte Constitucional anuló el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el país a finales del año pasado. Con ello, el alto tribunal dejó sin piso jurídico la declaratoria de emergencia que buscaba habilitar medidas extraordinarias en materia económica, con el fin de recaudar cerca de $11 billones. Puede leer: Petro radicará nueva reforma tributaria y advirtió otra emergencia económica si no pasa en el Congreso La votación fue de seis magistrados a favor y dos en contra, con salvamentos parciales de voto de los magistrados Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade. Asimismo, la Corte aclaró que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó de la decisión. Cabe recordar que esta norma había sido suspendida temporalmente a comienzos de este año, luego de que seis de los ocho magistrados respaldaran la ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo para tumbar la medida. Entérese: Con emergencia económica de Petro, 3.000 empresas paisas pagarán $1 billón de impuesto al patrimonio

Los impuestos creados bajo la emergencia que quedan sin efecto

La decisión también impacta directamente los decretos expedidos al amparo de esa emergencia. En particular, la Corte señaló que los Decretos 1474 de 2025 y 044 de 2026 no podrán producir efectos por ahora, mientras se adopta una decisión definitiva sobre su constitucionalidad. El primero de ellos, el Decreto 1474, incluía un paquete tributario que afectaba principalmente al sector financiero. Contemplaba el incremento de la sobretasa para bancos y entidades financieras, que pasaba del 5% al 15%, elevando la tarifa efectiva del impuesto de renta hasta el 50%. También aumentaba el IVA del 5% al 19% para licores, vinos, aperitivos y similares. Además, eliminaba la exención de IVA para compras en el exterior bajo la modalidad de tráfico postal inferiores a US$200, reduciendo el umbral a US$50; es decir, cualquier compra por encima de ese monto debía pagar impuestos. A esto se sumaba la extensión del impuesto del 1% a la primera venta de hidrocarburos, incluyendo petróleo y carbón, así como ajustes en la tributación de los juegos de suerte y azar. Le interesa: Contraloría halló graves vacíos en decretos de emergencia económica y exigió justificar recaudo de $8,6 billones Asimismo, establecía un impuesto al patrimonio para personas naturales, con una tarifa progresiva entre 0,5% y 5% para quienes tuvieran, al 1 de enero de 2026, un patrimonio líquido igual o superior a $2.094 millones. Adicionalmente, fijaba un impuesto al consumo del 19% sobre bienes de lujo, como yates, barcos, aeronaves y motocicletas de alto cilindraje. En cuanto al segundo decreto (044 de 2026), este introducía nuevos tributos a la generación de energía eléctrica. En específico, establecía una contribución parafiscal del 2,5% sobre las utilidades para financiar el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), así como la entrega del 12% de la energía transada en bolsa. Vea aquí: Pequeñas hidroeléctricas alertan que impuesto de 2% subiría recibo de luz por la emergencia económica Dicha contribución, cuyo pago estaba previsto en dos cuotas anuales, buscaba robustecer los recursos para la intervención de empresas en crisis como Air-e.

Gobierno insistirá con ley de financiamiento