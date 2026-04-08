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Petro radicará nueva reforma tributaria y advirtió otra emergencia económica si no pasa en el Congreso

El presidente Gustavo Petro anunció que radicará una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento con mensaje de urgencia, basada en la emergencia económica suspendida por la Corte.

  • Durante su alocución, el presidente Gustavo Petro fue enfático en señalar que, si el Congreso no aprueba la iniciativa, el Gobierno podría recurrir nuevamente a la declaratoria de una emergencia económica. FOTO: Presidencia
    Durante su alocución, el presidente Gustavo Petro fue enfático en señalar que, si el Congreso no aprueba la iniciativa, el Gobierno podría recurrir nuevamente a la declaratoria de una emergencia económica. FOTO: Presidencia
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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En una alocución en la que reiteró sus críticas al Banco de la República por el aumento de las tasas de interés a 11,25%, el presidente Gustavo Petro anunció que radicará ante el Congreso un nuevo proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria con mensaje de urgencia.

La iniciativa, dijo, recogerá las medidas planteadas en la emergencia económica, actualmente suspendida por la Corte Constitucional.

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“Alistémonos a presentar, ministro del Interior (Armando Benedetti) (...) el proyecto de ley de financiamiento del Estado de nuevo porque el Presupuesto sigue desequilibrado y no se han tomado las medidas para equilibrarlos”, expresó el mandatario.

Petro advierte nueva emergencia económica si el Congreso no aprueba

El presidente también fue enfático en señalar que, si el Congreso no respalda la ley de financiamiento, el Gobierno podría recurrir nuevamente a la declaratoria de una nueva emergencia económica.

“Como está reunido el Congreso y puede debatirlo, lo que era la emergencia económica, hoy suspendida, pasará a ser un proyecto de ley inmediato, con mensaje de urgencia y firmado por mí. Ojalá mañana podamos presentarlo, para que entre en discusión nuevamente, por tercera vez, en las comisiones. Y si este Congreso no lo aprueba, lo hará el siguiente; y, si es necesario, decretaremos una nueva emergencia económica”, aseguró.

Entérese: “No trabajamos para los bancos”: Leonardo Villar responde a críticas por subida de tasas de interés

Esta será la tercera ocasión en la que el Gobierno Petro presenta una reforma tributaria. La primera fue aprobada en 2022, mientras que la segunda —con la que buscaba recaudar $16,3 billones para completar el presupuesto de 2026— fue rechazada por el Congreso.

Críticas al Banco de la República por aumento de tasas de interés

En medio de su intervención, el presidente Petro volvió a cuestionar a la junta directiva del Banco de la República, señalando que el incremento de las tasas de interés estaría favoreciendo a determinados sectores.

“Quiénes son los beneficiarios de lo que ha hecho el Banco de la República: los fondos de pensiones y cesantías, tienen unos administradores que son los dueños de los bancos (...) fondos de capital extranjero, bancos comerciales, compañías de seguro, fiducia pública. Ganan los dueños del sector financiero”, afirmó.

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Medidas económicas: control a exportaciones y subsidios al crédito

El jefe de Estado también confirmó una serie de medidas para enfrentar el impacto del alza en las tasas de interés, enfocadas principalmente en el sector agropecuario y el costo de los alimentos.

Entre ellas, anunció el freno a la exportación de cárnicos con el fin de reducir los precios internos.

“Estamos acabando nuestro hato ganadero (...) a pesar de que sacrificamos balanza comercial, es preferible que baje el precio de la carne para las y los colombianos”, indicó.

Asimismo, ordenó que no se exporten fertilizantes producidos en el país. “Lo que se produzca se queda en Colombia para la alimentación de los colombianos y se subsidia. Toda exportación de esto tiene que tener un alto arancel”, dijo.

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También anunció la implementación de una política de crédito con tasa compensada, es decir, subsidiada, que se concentraría en zonas afectadas por desastres naturales, como Córdoba, Sucre y Antioquia, golpeadas recientemente por inundaciones.

Según el mandatario, el sector campesino será clave para enfrentar un contexto internacional complejo, marcado por tensiones globales y crisis climática.

“Entre más alimentos produzcamos, entonces los precios de los alimentos caen y podemos mitigar el choque que hizo el Banco de la República y demostrar que, aun subiendo las tasas de interés, podemos bajar el costo de los alimentos para toda Colombia y sostener o reducir la inflación”, concluyó.

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