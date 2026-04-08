Petro radicará nueva reforma tributaria y advirtió otra emergencia económica si no pasa en el Congreso

En una alocución en la que reiteró sus críticas al Banco de la República por el aumento de las tasas de interés a 11,25%, el presidente Gustavo Petro anunció que radicará ante el Congreso un nuevo proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria con mensaje de urgencia. La iniciativa, dijo, recogerá las medidas planteadas en la emergencia económica, actualmente suspendida por la Corte Constitucional. Puede leer: Gobierno y Banco de la República rompen relaciones: esto dijo el MinHacienda sobre su retiro de la junta “Alistémonos a presentar, ministro del Interior (Armando Benedetti) (...) el proyecto de ley de financiamiento del Estado de nuevo porque el Presupuesto sigue desequilibrado y no se han tomado las medidas para equilibrarlos”, expresó el mandatario.

Petro advierte nueva emergencia económica si el Congreso no aprueba

El presidente también fue enfático en señalar que, si el Congreso no respalda la ley de financiamiento, el Gobierno podría recurrir nuevamente a la declaratoria de una nueva emergencia económica. “Como está reunido el Congreso y puede debatirlo, lo que era la emergencia económica, hoy suspendida, pasará a ser un proyecto de ley inmediato, con mensaje de urgencia y firmado por mí. Ojalá mañana podamos presentarlo, para que entre en discusión nuevamente, por tercera vez, en las comisiones. Y si este Congreso no lo aprueba, lo hará el siguiente; y, si es necesario, decretaremos una nueva emergencia económica”, aseguró. Entérese: “No trabajamos para los bancos”: Leonardo Villar responde a críticas por subida de tasas de interés Esta será la tercera ocasión en la que el Gobierno Petro presenta una reforma tributaria. La primera fue aprobada en 2022, mientras que la segunda —con la que buscaba recaudar $16,3 billones para completar el presupuesto de 2026— fue rechazada por el Congreso.

Críticas al Banco de la República por aumento de tasas de interés

En medio de su intervención, el presidente Petro volvió a cuestionar a la junta directiva del Banco de la República, señalando que el incremento de las tasas de interés estaría favoreciendo a determinados sectores. “Quiénes son los beneficiarios de lo que ha hecho el Banco de la República: los fondos de pensiones y cesantías, tienen unos administradores que son los dueños de los bancos (...) fondos de capital extranjero, bancos comerciales, compañías de seguro, fiducia pública. Ganan los dueños del sector financiero”, afirmó. Vea aquí: Ruptura entre Gobierno Petro y Banrep revive caso de Turquía: inflación llegó al 85% y lira cayó 90%

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