Pequeñas hidroeléctricas alertan que impuesto de 2% subiría recibo de luz por la emergencia económica

Las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) alertaron que la orden del Gobierno de transferir un 2% adicional de sus ventas brutas durante seis meses para financiar la emergencia económica compromete su estabilidad financiera y podría impactar las tarifas de energía. Aunque el Ministerio de Ambiente busca recaudar estos fondos para financiar medidas ambientales y de gestión del riesgo en ocho departamentos del país, incluyendo Antioquia, Córdoba y La Guajira, el sector advierte que gravar los ingresos brutos y no las utilidades golpea directamente su liquidez operativa. En contexto: Generadoras de energía deberán entregar el 2% de sus ventas al Gobierno para atender ola invernal

Impacto del 2% adicional en el flujo de caja de las PCH

Desde CEERA, el gremio que agrupa a las pequeñas centrales hidroeléctricas del país, señalaron que el sector reconoce la gravedad de la emergencia invernal y la urgencia de atender a las comunidades afectadas. Sin embargo, consideraron que “las medidas adoptadas deben ser proporcionales, contar con sustento técnico y ser coherentes con la sostenibilidad del sistema, para evitar que soluciones de corto plazo generen riesgos en el mediano y largo plazo”. Catalina Rueda, directora ejecutiva de CEERA, señaló que uno de los problemas es que dicha contribución extra del 2% se aplica de manera homogénea a todos los generadores, sin diferenciar tecnologías, escalas ni estructuras financieras.

Las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) a filo de agua generan energía desviando parte del caudal del río a través de tuberías o túneles que lo conducen hasta una casa de máquinas, donde la fuerza del agua mueve una turbina que produce electricidad. Foto: Manuel Saldarriaga

Puede leer: Cuatro hidroeléctricas del país abren compuertas: río Cauca triplicó su caudal histórico “En el caso de las PCH, que en su mayoría operan sin embalse, con márgenes ajustados y alta exposición a la variabilidad hidrológica y regulatoria, el impacto es directo sobre el flujo de caja”, indicó Rueda. Además, agregó, “el aporte no se calcula sobre utilidades, sino sobre ventas brutas de energía, lo que implica que debe pagarse incluso en escenarios de márgenes reducidos y altas obligaciones financieras”. Esto, alertó, afecta la capacidad de repago de deuda y la estabilidad financiera de estos proyectos. Entérese: Urrá, EPM, Isagen y cuatro hidroeléctricas más deberán rendir cuentas a la Superservicios, ¿por qué?

¿El aporte del 2% podría encarecer la tarifa de energía?

Desde el sector señalan que, ante la imposibilidad de absorber completamente el nuevo costo, parte del impacto podría trasladarse al usuario final, presionando las tarifas de energía en los próximos meses. De acuerdo con Juan Carlos Mejía, representante legal de la hidroeléctrica Aures Bajo, ubicada entre los municipios de Abejorral y Sonsón, actualmente las pequeñas centrales ya pagan el 6% de sus ventas brutas en transferencias del sector eléctrico. Con el 2% adicional, este porcentaje subiría al 8%. “Además, pagamos una tarifa de impuesto de renta del 38%, es decir, una sobretasa de tres puntos por encima de la tarifa general del 35% para personas jurídicas. Este nuevo 2% tiene un impacto evidente en nuestras finanzas”, comentó. Agregó que aún no han realizado sus propios cálculos, pero advierte que la medida no solo afectará a las PCH, sino también al usuario final. Vea aquí: Doble impuesto a sector eléctrico por emergencia económica: alertan alza en tarifas e intervención de embalses

Generadores advierten traslado del impuesto a la factura de luz

A su turno, Óscar David Lozano, gerente de Santa Fe Energy, consideró que, como el gravamen del 2% se aplicará sobre las ventas, afectará directamente los contratos de energía. “La mayoría de los contratos contemplan cláusulas que permiten trasladar nuevos impuestos o cargas regulatorias. En ese sentido, cualquier impuesto adicional termina incorporándose al precio de la energía que paga el usuario final. En el sector eléctrico, todos los costos finalmente los asume el consumidor”, indicó. Según Lozano, el incremento del 2% puede representar un aumento aproximado de entre 6 y 8 pesos por kilovatio hora en la tarifa. En términos prácticos, dijo, ese adicional para los generadores se traduce en cerca de un 1% de aumento en la factura del usuario final.

Seguridad energética e inversión en riesgo