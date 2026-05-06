Guerra de marcas: Así Adidas, Nike y Puma acaparan el mercado de camisetas del Mundial 2026

A solo 36 días del pitazo inicial, el Mundial 2026 no solo proyecta favoritos en el fútbol, sino que acelera la competencia en el mercado de las marcas deportivas.
Más allá de la gloria futbolística, los gigantes de la industria libran una batalla estratégica por el posicionamiento de marca, donde la comercialización de las indumentarias oficiales se convierte en el principal activo para capitalizar la fidelidad de los aficionados.
En este contexto, JD Sports analizó 54 equipaciones nacionales utilizando datos de Google, eBay y TikTok para identificar cuáles son las camisetas más populares de cara al torneo.
Adidas, Puma y Nike lideran la disputa rumbo al campeonato mundial.
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