Antioqueños pagan más por las velitas este 7 de diciembre

La fintech Idea no será únicamente virtual. Según Julián Vásquez, gerente de la entidad, no le quieren cerrar las puertas a las personas que aún no están expuestas al mundo digital, como las personas del campo que no tienen señal de celular o conectividad a internet.

“La experiencia nos muestra que estas iniciativas no pueden ser solo virtuales sino que requieren de una estructura liviana para los procesos técnicos y operativos. Queremos que este sea el banco para los pequeños negocios, para el campo”, indicó.