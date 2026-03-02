Radiografía de “las cuatro Colombias”: Banco Mundial advierte que el territorio define en un 33% sus ingresos

Colombia no se basa en una sola realidad económica. Es, en realidad, un mosaico de “cuatro Colombias” o regiones estructuralmente distintas cuya brecha explica buena parte de la desigualdad del país.
De esta manera se da a conocer en el más reciente informe del Banco Mundial titulado Colombia: Disparidades regionales y el camino hacia la integración.
El documento lanzó una afirmación muy disiente: “el lugar de nacimiento explica aproximadamente el 33% de la desigualdad de ingresos laborales en Colombia”.
En otras palabras, la “lotería de la cuna” determina una parte sustancial de las oportunidades económicas futuras.
Aunque el país mantiene estabilidad macroeconómica, presenta la brecha de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita más amplia de América Latina entre sus regiones más ricas y las más rezagadas.
