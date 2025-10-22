¿Medellín será una ciudad inhabitable? A mediados del siglo tendrá más de 60 días al año con calor extremo

El Banco Mundial eligió a Medellín como el primer lugar para lanzar un grito urgente cargado de hechos y evidencia sólida sobre la amenaza que ya viven las ciudades latinoamericanas: el infierno del calor extremo que las está haciendo inhabitables.
El revelador informe que presentó esta semana el Banco Mundial deja claro que la ola de calor récord que azotó a América Latina y el Caribe en 2024 no fue simplemente una anomalía climática pasajera: fue una advertencia, un anticipo. Lo que alguna vez ofreció un escudo a estas ciudades: la brisa marina o la altitud, se está quedando sin efecto. En Argentina la ola de calor extremo puso contra las cuerdas a millones de personas con temperaturas de 45°C; en Ciudad de México, donde se creían a salvo por su altitud, rompieron seis días récords de temperaturas jamás registradas.
Según Carina Lakovits, especialista de Desarrollo Urbano y líder del informe, el Banco Mundial eligió a Medellín para lanzar el documento ante 16 delegaciones internacionales, porque encontró en la capital antioqueña uno de los casos entre el reducido puñado de ciudades que decidieron ejecutar acciones concretas para mitigar los estragos del aumento en la temperatura.
De acuerdo con Lakovits, la ciudad se convirtió en referente con su puesta en marcha en 2017 del proyecto de Corredores Verdes, que a lo largo de tres años y medio sembró en 18 avenidas y vías principales y en 12 canalizaciones miles de árboles, que contrarrestaron directamente la contaminación atmosférica en parte de la zona céntrica de la ciudad y redujeron la temperatura del aire en unos 2ºC.
Es un espaldarazo internacional a la ciudad que, no obstante, no logra escapar de la realidad de las otras urbes latinoamericanas, porque lo cierto es que en casi todas están muriendo miles de personas cada año por la exposición al calor extremo. La mortalidad relacionada con el calor aumentó en la región un 140% entre 2000—2009 y 2013—2022. Solo en 2023, se estima que 48.000 personas mayores de 65 años murieron prematuramente por causas relacionadas con el calor. En Medellín se estima que mueren al menos 500 personas cada año por causas asociadas.
El calor extremo lo permea todo. Sin estar conscientes de ello, las ciudades experimentan ya enormes pérdidas de capital humano y económicas. Según las proyecciones, entre 2026 y 2050 se producirían entre 271.200 y 274.500 muertes prematuras en la región, generando un costo económico de 285.300 a 763.000 millones de dólares. No es un escenario futuro, ya está ocurriendo: miles de trabajadores (tanto formales como informales) acumulan incapacidades y enfermedades crónicas por la prolongada exposición a altas temperaturas, según la OIT en 2020 el 70% de los trabajadores en las Américas estuvieron expuestos a estrés térmico arrojando 2,6 millones de lesiones; los sistemas masivos de transporte pierden cada vez más eficiencia y se tornan más inviables financieramente por daños; los sistemas energéticos colapsan por los picos de demanda.
Lo que explica Paula Restrepo Cadavid, Especialista de Desarrollo Urbano y también líder del informe, es que para elaborar las proyecciones del documento partieron de un escenario climático intermedio, evitaron el improbable escenario más favorable pero también el más catastrófico. Aún así, las proyecciones resultantes son alarmantes.
Con un aumento entre 1,59°C a mediados de siglo (2040-2059), las 50 ciudades tropicales de la región podrían convertir su cotidianidad en un verdadero infierno, como Barranquilla, que actualmente experimenta hasta un equivalente de seis meses con temperaturas por encima de los 30,5°C, y que para 2050 alcanzaría los 278 días de calor extremo (equivalente a 9 meses).