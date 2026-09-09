El Dane cancela sus ruedas de prensa por directiva de la Presidencia de la República

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) está estudiando si la directiva de Presidencia que restringe las declaraciones de funcionarios a los medios también aplica a la entidad, luego de que esta semana fuera cancelada, 30 minutos antes de su realización, la rueda de prensa en la que se presentarían los resultados de inflación de agosto.
Lo que se conoce es que el director del Dane, Ricardo Valencia, estaría analizando el marco legal de divulgación estadística para pronunciarse oficialmente sobre la situación.
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