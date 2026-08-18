Ricardo Valencia es el nuevo director del Dane: ¿quién es y cuáles son sus principales retos?

Ricardo Valencia, economista de la Universidad Javeriana, asumirá la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entidad encargada de producir y divulgar las principales estadísticas oficiales de Colombia.
Valencia cuenta con experiencia tanto en el sector público como en consultoría, sostenibilidad, economía circular y gestión de datos. Además, ya hizo parte de la estructura directiva del Dane, donde ocupó el cargo de subdirector general durante la administración de Juan Daniel Oviedo.
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Su llegada se da en un momento en el que la entidad enfrenta retos relacionados con la actualización de sus procesos, la calidad y credibilidad de las operaciones estadísticas y la entrega de resultados pendientes del Censo Económico.