Ricardo Valencia es el nuevo director del Dane: ¿quién es y cuáles son sus principales retos?

Ricardo Valencia, economista de la Universidad Javeriana, asumirá la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entidad encargada de producir y divulgar las principales estadísticas oficiales de Colombia. Valencia cuenta con experiencia tanto en el sector público como en consultoría, sostenibilidad, economía circular y gestión de datos. Además, ya hizo parte de la estructura directiva del Dane, donde ocupó el cargo de subdirector general durante la administración de Juan Daniel Oviedo. Puede leer: Los nuevos nombramientos de Abelardo de la Espriella: quiénes son y qué cargos ocuparán Su llegada se da en un momento en el que la entidad enfrenta retos relacionados con la actualización de sus procesos, la calidad y credibilidad de las operaciones estadísticas y la entrega de resultados pendientes del Censo Económico.

La trayectoria de Ricardo Valencia en el Dane y el sector público

Antes de regresar a la dirección del Dane, Valencia ya había tenido responsabilidades dentro de la entidad. Como subdirector general, estuvo entre septiembre de 2018 y agosto de 2022. Después de su paso por el Dane, desde septiembre de 2022 hasta la actualidad, desarrolló actividades de consultoría y participación en proyectos relacionados con gestión de datos, análisis socioeconómico y economía circular. Relacionado: Piedad Urdinola renunció a la dirección del Dane, ¿quién queda a cargo? Entre sus trabajos recientes se encuentra su participación como coordinador programático de la campaña a la Alcaldía de Bogotá de Juan Daniel Oviedo, por el movimiento Con Toda por Bogotá, durante el ciclo electoral reciente. También ha trabajado como consultor en gestión de datos para Asocapitales y la Universidad Javeriana de Cali.

Experiencia de Valencia en economía circular y reciclaje

Una parte importante de la trayectoria profesional de Valencia está relacionada con la sostenibilidad, la economía circular y la gestión de residuos sólidos. Ha prestado servicios de consultoría en economía circular para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en el marco de la iniciativa Visión 3030, y para la agencia de cooperación alemana GIZ. Vea aquí: ¿Raspando la olla? Luego de la segunda vuelta, entidades del Estado firmaron más de 43.000 contratos por $7,6 billones También trabajó como consultor en estadísticas socioeconómicas para Desmarginalizar Consultores, experiencia que se suma a su trayectoria en análisis de información y gestión de datos. Entre 2014 y 2018 fue director estratégico de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, un programa orientado a brindar apoyo técnico y cooperación internacional a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa fue financiada por el BID, FOMIN, Coca-Cola, PepsiCo y Fundación Avina. Antes de ese cargo, entre 2011 y 2014, se desempeñó como director ejecutivo de Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre Colombia). En 2011 también coordinó el proyecto para establecer un sistema de gestión integral de residuos en la Sierra Nevada de Santa Marta, iniciativa que involucró a organizaciones indígenas, asociaciones de recicladores, Tetra Pak y la Corporación Horizontes.

Los retos que tendrá al frente del Dane

Uno de los principales desafíos de Valencia será avanzar en la renovación del Dane y de sus operaciones estadísticas, en un contexto en el que diferentes actores externos han planteado cuestionamientos sobre algunos procesos de producción de información. Además: Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir Entre las operaciones que deberá atender está la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), una de las principales fuentes para la publicación de los indicadores del mercado laboral colombiano. La gestión del nuevo director tendrá, por tanto, el reto de fortalecer los procesos técnicos de la entidad y mantener la confianza en las estadísticas oficiales que sirven de referencia para el Gobierno, las empresas, los investigadores y los ciudadanos.

Censo Económico y nuevos conteos estadísticos