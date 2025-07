¿Usó Nequi o Daviplata por más de $65,8 millones? Así debe declarar renta en 2025

Camilo Gantiva Hidalgo, socio en la firma Holland & Knight, lo plantea de una forma más aterrizada. “El hecho de hacer transferencias entre cuentas no genera como tal un impuesto de renta, pero si ambas son cuentas propias como, por ejemplo, si tengo una billetera virtual o una cuenta ahorros, pues al final del año gravable esto va a estar dentro de mis activos y es importante que en uno u otro caso los saldos que posea deberán ser tenidos en cuenta para efectos de la declaración”, dijo.

De tal manera, vale precisar que “no necesariamente el hecho de que haga más o menos transferencias o transferencias a un tercero va a implicar que tengo que pagar un impuesto de renta si los recursos no son propios o no están llegando a cuentas propias”, remarcó el experto tributario.

César Cermeño, socio de derecho tributario de la firma Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, mencionó que es clave realizar una distinción y es que estar obligado a a declarar renta no implica necesariamente tener impuesto a cargo o tener que pagar impuestos por los valores que se toman como referencia para ser declarante.

“El Estatuto Tributario establece varios topes que obligan a declarar a las personas naturales, entre ellos el valor de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras”, mencionó Cermeño.

Por ejemplo, si una persona recibe en su cuenta una suma considerable como en el caso en que un familiar le transfiere por error $70 millones, podría quedar obligada a presentar declaración de renta, así no haya tenido ingresos propios ese año.

“Ahora bien, que deba declarar no significa que deba pagar. Si en su declaración se evidencia que no tuvo ingresos y que ese movimiento no corresponde a una renta propia, simplemente no habrá impuesto a cargo”, puntualizó el analista.