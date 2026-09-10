¿Debe declarar renta? Esto debe revisar para evitar sanciones de la Dian

Cerca de 7 millones de personas naturales están llamadas a presentar su declaración de renta correspondiente al año gravable 2025. En este proceso, revisar los topes, verificar la información reportada a la Dian, y cumplir con las fechas establecidas es esencial para evitar cualquier sanción.
Un análisis de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Ibero, revisa los principales aspectos que deben tener en cuenta los contribuyentes para cumplir correctamente con esta obligación y evitar que errores de información generen costos adicionales al impuesto.