“No sabemos para dónde cogieron”: incertidumbre en Putumayo tras fin de zona de ubicación con Comandos de Frontera

El Gobierno nacional dio la orden de “terminar” la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle de Guamuez, en Putumayo, a partir del 30 de septiembre, dejando en el limbo a 99 combatientes de los Comandos de la Frontera que se habían congregado allá.
Este grupo, junto a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que conversó con el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de “paz total”.
De esos diálogos surgió la ZUT, en la que los exintegrantes de ese grupo armado están desde mediados de este año.
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El anuncio de la terminación de la ZUT llega después de que el gobierno de Abelardo de la Espriella firmó la extradición de alias Araña, cabecilla de ese grupo armado.