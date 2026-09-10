“No sabemos para dónde cogieron”: incertidumbre en Putumayo tras fin de zona de ubicación con Comandos de Frontera

El Gobierno nacional dio la orden de “terminar” la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle de Guamuez, en Putumayo, a partir del 30 de septiembre, dejando en el limbo a 99 combatientes de los Comandos de la Frontera que se habían congregado allá. Este grupo, junto a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que conversó con el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de “paz total”. De esos diálogos surgió la ZUT, en la que los exintegrantes de ese grupo armado están desde mediados de este año. Le puede interesar: Abelardo “descongeló” a los militares: en un mes casi tumbó la “paz total” El anuncio de la terminación de la ZUT llega después de que el gobierno de Abelardo de la Espriella firmó la extradición de alias Araña, cabecilla de ese grupo armado.

Plazos y plan interinstitucional para el desmonte de la ZUT

Sin embargo, el cierre de esta Zona no será inmediato en términos operativos. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz tendrá hasta el 30 de septiembre para coordinar con las entidades competentes las actuaciones administrativas, sociales, migratorias, jurídicas, logísticas y de seguridad necesarias para desmontar la zona. Además, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la expedición de la resolución, deberá adoptar un Plan Interinstitucional de Cierre y Transición, que tendrá que ejecutarse a más tardar en esa misma fecha.

¿Qué piden los excombatientes de Comandos de la Frontera?

Entretanto, en un video revelado por Caracol Radio, los excombatientes que se han quedado en la ZUT pidieron “respetar sus vidas” y reiteraron su voluntad de transitar hacia la vida civil. “Si dejamos el fusil es porque ya no queremos volver a usar un fusil, ya queremos la ruta por la que vamos encomendados todos los aquí presentes”, dice un hombre que habla en el video. Otro pide “una solución concreta de los problemas jurídicos” en contra de quienes están en la ZUT y “apoyo” por parte del Gobierno, incluido un vocero. Sin embargo, esta resolución llegó en conjunto con otras que revocan las designaciones de los negociadores en diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). En este momento, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz es la responsable de la atención de la Zona y, ahora, de cerrarla. Esta Oficina debe coordinar a las diferentes entidades, entre ellas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Según el artículo 4 de la resolución, esta entidad deberá “definir individualmente el ingreso y la continuidad de las personas reconocidas como desmovilizados (...) en el proceso de reintegración”.

Riesgos de reincidencia y recorte presupuestal a la ARN

Pero no es tan sencillo. Según informó una fuente bajo reserva a EL COLOMBIANO, el mensaje enviado por parte del Gobierno con la extradición de “Araña” y con el cierre de la Zona abre incertidumbre para quienes están en la ZUT de Valle de Guamuez. Para los hombres y mujeres que están concentrados en esta ZUT, que ya tenían un proceso avanzado, esto cambia el escenario y, con ello, puede haber riesgo de que algunos vuelvan a las armas. Según dijo una de las personas que sigue allá a Cambio, “la situación es de mucha intranquilidad; estaban nerviosos por lo que pudiera pasar y tomaron sus pocas cosas y se fueron”. Al preguntarle para dónde, habría dicho “no se sabe. Se internaron en la selva, volvieron al monte”. Además, la ARN recibiría un recorte de alrededor del 46 % del presupuesto, según el presupuesto radicado por el Gobierno para el 2027. Para Alejandra Miller, exdirectora de esa agencia durante el gobierno Petro, “recortar el presupuesto, congelar los procesos de contratación pública y los CDP (Certificados de Disponibilidad Presupuestal), impiden el actual y futuro funcionamiento de la ARN. Esto es casi un cierre de facto de los programas y las territoriales de la entidad”, escribió en sus redes sociales.

El avance del Gobierno en el fin de la “Paz Total”

Se recuerda que el presidente De La Espriella ha anunciado el fin de los diálogos con los grupos armados ilegales y ha reiterado que su estrategia de seguridad se enfocaría en el sometimiento a la justicia y en las operaciones militares contra las estructuras criminales. Lo dijo en campaña y desde su primer discurso como primer mandatario. “Disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, aseguró, haciendo referencia a la política de “paz total”. Con los hechos de hoy, De la Espriella avanza en el desmonte de esta política. Entre los temas que faltan están los procesos de las denominadas bandas urbanas en Buenaventura y Quibdó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes: