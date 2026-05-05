Ecuador dice que reducirá aranceles del 100% al 75% a Colombia; Paloma Valencia se atribuye el logro

La relación comercial entre Colombia y Ecuador ha comenzado a mostrar señales de descongelamiento tras varios meses de una escalada que parecía no dar tregua.
La Presidencia de Ecuadro confirmó oficialmente que la denominada “tasa de seguridad” aplicada a los productos colombianos bajará del 100% al 75%, una medida que busca no solo aliviar el bolsillo de los exportadores nacionales, sino también abrir un canal de diálogo en materia de defensa.
Esta decisión se toma en un contexto donde los roces personales entre los mandatarios Daniel Noboa y Gustavo Petro habían paralizado agendas estratégicas en transporte de crudo y cooperación energética.