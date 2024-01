¿El director de @DIANColombia celebra que no cumplió metas de recaudo bruto (96,20%) y neto (95,90%)?



¿Olvida que por eso sus funcionarios no pudieron acceder a la prima por gestión?



¿De dónde saca que tuvo mayor recaudo como % del PIB que la región si no tiene datos de 2023? https://t.co/ANaWcu17uy pic.twitter.com/C4NXKw4GFa