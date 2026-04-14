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Dólar abre a la baja este martes y cotiza en un promedio de $3.575

El dólar abrió en $3.572,60, $35,5 por debajo de la TRM de $3.608, en Colombia. Aquí los detalles.

  • Divisa inicia jornada por debajo de $3.600 con baja liquidez. FOTO GETTY.
    Divisa inicia jornada por debajo de $3.600 con baja liquidez. FOTO GETTY.
  • Precio del dólar cae a $3.575 en medio de crisis en Oriente Medio. FOTO GETTY.
    Precio del dólar cae a $3.575 en medio de crisis en Oriente Medio. FOTO GETTY.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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En la apertura de la jornada, el dólar se cotizó en torno a $3.575,35, lo que implicó una variación de $33 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para el día en $3.608,10. Durante los primeros minutos registró un mínimo de $3.572,50 y un máximo de $3.574,44.

El inicio de la sesión estuvo marcado por 12 operaciones que sumaron un monto de US$10 millones.

Rodrigo Lama, chief business officer, Global66, explicó que el comportamiento del dólar está dominado por factores geopolíticos, especialmente por el resultado de las negociaciones diplomáticas en Islamabad.

Entérese: Dólar en Colombia cerró en $3.608 y alcanzó su nivel más bajo desde junio de 2021

El fracaso de las conversaciones y el anuncio de un bloqueo al Estrecho de Ormuz han revertido el optimismo de la semana anterior, generando un escenario de riesgo renovado”, señaló. Según el analista, este contexto mantiene al dólar como activo refugio, impulsado por la incertidumbre y los altos precios del petróleo.

La reacción de los mercados ha sido inmediata. El crudo WTI subió más de 8%, ubicándose entre USD 104 y 105 por barril, mientras el Brent superó los USD 102. A su vez, los mercados bursátiles en Estados Unidos, Asia y Europa registraron caídas, reflejando el aumento de la aversión al riesgo.

¿Qué escenarios se proyectan para el peso colombiano?

De acuerdo con Lama, mientras persista la tensión geopolítica y el petróleo se mantenga elevado, las expectativas de inflación seguirán al alza y la Reserva Federal mantendrá una postura cautelosa, lo que respaldaría la fortaleza del dólar.

Sin embargo, un eventual avance diplomático podría cambiar rápidamente el panorama. En un escenario de desescalada y reapertura del Estrecho de Ormuz, el petróleo podría corregir hacia niveles de USD 80 a 85 por barril, lo que aliviaría presiones inflacionarias y debilitaría al dólar.

Bajo ese contexto, el peso colombiano podría apreciarse hacia un rango de entre $3.550 y $3.600 esta semana, impulsado por un mayor apetito por activos emergentes y el ingreso de capitales.

¿Qué se espera en el corto y mediano plazo?

En el corto plazo, los mercados mantienen un tono negativo tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad, donde no se logró un acuerdo y se anunció un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz.

Precio del dólar cae a $3.575 en medio de crisis en Oriente Medio. FOTO GETTY.
Precio del dólar cae a $3.575 en medio de crisis en Oriente Medio. FOTO GETTY.

A pesar de este deterioro, el análisis de Global66 sostiene que, en el mediano plazo, el dólar podría mostrar una tendencia más débil. Esto dependerá de la evolución del conflicto en Oriente Medio y de factores como la liquidez global y las decisiones de tasas de interés en Estados Unidos.

¿Cómo aprovechar un dólar barato en Colombia?

El nivel actual del dólar, por debajo de los $3.600, abre oportunidades para consumidores y empresas. En particular, facilita la compra de bienes importados como vehículos, electrodomésticos, celulares y maquinaria, cuyos precios tienden a bajar en este entorno.

También favorece a quienes planean gastos en el exterior, como estudios o turismo, ya que se requieren menos pesos para cubrir costos en dólares. En este contexto, expertos recomiendan anticipar pagos para asegurar el beneficio cambiario.

Desde el punto de vista financiero, el escenario permite reducir el costo de deudas en dólares y considerar la compra de divisas como mecanismo de protección. Esto contribuye a mejorar el flujo de caja y diversificar el ahorro ante posibles cambios en el mercado.

Le puede gustar: Remesas en Colombia no aflojan: 21 meses por encima de US$1.000 millones

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