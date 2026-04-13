Dólar en Colombia cerró en $3.608 y alcanzó su nivel más bajo desde junio de 2021

El dólar mantuvo su papel como activo refugio y subió durante la jornada de este lunes tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, el billete verde recortó sus ganancias a medida que avanzó la sesión. En Colombia, la divisa cerró en $3.608,09, lo que representó una caída de $23,4 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada en $3.631,49. Puede leer: Remesas en Colombia no aflojan: 21 meses por encima de US$1.000 millones Durante la jornada, el dólar registró un mínimo de $3.586,01 y un máximo de $3.645. En total, se realizaron 1.894 operaciones por un monto de US$1.532 millones.

Crisis entre EE. UU. e Irán impulsa al dólar como refugio

La volatilidad en los mercados estuvo marcada por el deterioro de la situación geopolítica. El presidente Donald Trump anunció que el ejército estadounidense iniciaría un bloqueo en el estrecho de Ormuz, luego de que las conversaciones con Irán no lograran un acuerdo para poner fin al conflicto. Entérese: Dólar cambiará: billetes incluirán la firma del presidente Donald Trump Según el Mando Central de EE. UU., las fuerzas comenzarían a restringir el tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a partir de las 10:00 a. m. ET de este lunes, lo que pone en riesgo el frágil alto el fuego de dos semanas.

Mercado atento a datos clave de Estados Unidos

Los inversionistas también siguen de cerca una serie de indicadores económicos en Estados Unidos que podrían influir en el comportamiento del dólar durante la semana. Este lunes se conocerán las ventas de vivienda de segunda mano. El martes se publicará el Índice de Precios al Productor (IPP), mientras que el miércoles se divulgarán los inventarios de petróleo crudo de la AIE. Para el jueves, el mercado espera las solicitudes de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia. Vea aquí: Dólar barato amarga el San Valentín: por cada $100 que cae, floricultores colombianos pierden $250.000 millones al año

Índice dólar y perspectivas del mercado cambiario

El índice del dólar (DXY), que mide la fortaleza de la moneda frente a una canasta de seis divisas, cayó 0,1% hasta 98,999, aunque se mantiene cerca de su nivel más alto desde el 7 de abril. Analistas de BNP Paribas señalaron que esperaban negociaciones más prolongadas, pero confiaban en que el proceso ayudara a estabilizar la situación. “Esperábamos que las negociaciones fueran difíciles y prolongadas, pero dábamos por hecho que serían el inicio de un proceso de estabilización. Esta opinión estaba claramente equivocada”, indicaron. No obstante, el banco agregó que no descarta una reanudación rápida de las conversaciones, considerando el calendario del alto el fuego. Más noticias: “Hay que corregir errores del pasado”: Delcy Rodríguez anuncia incremento salarial en Venezuela desde el 1 de mayo

Expectativa por Japón y reacción de bancos centrales