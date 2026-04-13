Dólar en Colombia cerró en $3.608 y alcanzó su nivel más bajo desde junio de 2021

El dólar mantuvo su papel como activo refugio y subió durante la jornada de este lunes tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, el billete verde recortó sus ganancias a medida que avanzó la sesión.
En Colombia, la divisa cerró en $3.608,09, lo que representó una caída de $23,4 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada en $3.631,49.
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Durante la jornada, el dólar registró un mínimo de $3.586,01 y un máximo de $3.645. En total, se realizaron 1.894 operaciones por un monto de US$1.532 millones.