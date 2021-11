Duelo de titanes: así está la puja por la compra del Grupo Nutresa

Hace veinte años se dio en el país lo que algunos llamaron la ‘pelea del siglo’ entre el Grupo Gilinski y el GEA por Bancolombia. Y aunque los protagonistas no lo quieran reconocer este, sin duda, puede ser un nuevo capítulo de esa misma historia

Y a Gonzalo Pérez, el presidente del Grupo Sura, que cuenta con una participación del 35,7% de las acciones de Nutresa y convocó una asamblea extraordinaria de accionistas para facultar a su junta directiva para tomar una decisión de si venden o no.

No solo porque se quedaría con el control de una de las más prósperas y grandes empresas paisas sino porque se lograría meter en el corazón del GEA, toda vez que las tres empresas eje son Nutresa, Sura y Argos, que operan bajo un enroque accionario que les permite tener participaciones entre sí, como una forma de blindarse precisamente de ser adquiridas por foráneos.

Jaime Gilinski asegura que hoy está concentrado solo en el negocio de Nutresa y que no se ha estudiado de fondo otras empresas del GEA. FOTO cortesía

Hace un año usted pidió autorización en la Superintendencia Financiera para hacer esta oferta, ¿desde cuándo planeó la movida?

“Llevo entre un año y medio y dos años analizando con mucho cuidado. La situación económica del país estuvo muy dura en estos últimos 18 meses y quería tener certeza de poder hacerlo cuando ya hubiera una recuperación. Entonces viendo que la vacunación ha mejorado y que el PIB ya ha mostrado un crecimiento entonces pensé que era el momento correcto”.

La OPA según los cálculos puede llegar a costar más de $8 billones. ¿De dónde va a sacar los recursos? ¿Va a pedir un préstamo?

“La operación está entre 1,8 y 2,2 billones de dólares. Un 30 por ciento son recursos de capital y hasta 70 por ciento de deuda. Voy a poner el 50,1 por ciento del capital y el otro 49,9 por ciento la compañía Flash Investments que es parte del grupo de Abu Dhabi. La transacción va a tener un préstamo del First Abu Dhabi Bank, que es el banco más importante de los Emiratos Árabes”.

¿Por qué en vez de lanzar una OPA no habló con los socios de Nutresa sobre su interés de comprarla?

“Nutresa es una empresa pública y tratamos de que no se diera ninguna fuga de información que pudiera generar especulación en el valor de la acción. El interés mío, y de los socios, es mantener a la administración de la compañía, al doctor Carlos Ignacio Gallego y su equipo directivo, mantener la empresa en Medellín, y continuar el trabajo de responsabilidad social y de sostenibilidad ambiental, que para mí es algo muy importante que la compañía ha hecho”.

Usted ha dicho que Nutresa se queda en Medellín, que mantendrán a sus administradores... pero en algún momento tendrán que cambiar a los directivos...

“No necesariamente. El doctor Gallego es reconocido como uno de los líderes empresariales más importantes de la región y del país y ojalá podamos contar con su liderazgo para continuar creciendo. Nutresa es una gran compañía, tiene excelentes productos, gran innovación, un equipo de manejo de lujo. Lo único es que, si usted analiza, el valor de la acción de Nutresa ha caído en dólares más del 52% en los últimos 10 años y en pesos también una cifra significativa. El accionista no ha sido retribuido desde el punto de vista económico”.

¿A qué se debe? ¿se durmieron en los laureles?

“No. Jamás he dicho eso y quiero reiterar que el manejo de la compañía es excelente. Se ve en el crecimiento de las ventas, en la diversificación, desde el punto de vista gerencial ha sido muy exitoso. Pero el mercado no lo ha reflejado: los accionistas no han tenido los beneficios en la valorización de su acción ni en sus dividendos y es por eso que nosotros hemos hecho una oferta, con una prima del 40%”.

¿En manos de ustedes esa acción se valorizará más?

“Yo creo que la estructura que tiene la compañía funcionó, pero ya tiene muchos años. Esta imbricación de participaciones lo que ha hecho es que la acción de Nutresa no tenga nitidez, que no haya tenido la plusvalía que otras empresas sí han tenido en la bolsa. Con este cambio lo que vamos a lograr es darle a la compañía la oportunidad de crecer no solo en los mercados en que está sino en otros países donde hoy no está”.

Por qué pensó en Nutresa y no en estas otras empresas de alimentos...

“Porque Nutresa está en el mercado de valores. Hay familias que han tenido sus acciones incluso por varias generaciones pero no han podido ver la mejoría de su inversión”.

¿Ha pensado en una OPA por Sura o por Argos?

“Estoy concentrado tiempo completo en Nutresa, que es una operación grande, compleja. Una inversión de 1,8 o 2,2 billones de dólares es una muestra de confianza en Colombia, en un momento muy difícil”.

Acordaría comprar Nutresa con el compromiso de no meterse en los asuntos de Sura y de Argos...

“Yo estoy mirando Nutresa como un empresa de alimentos. Gran parte del Ebitda está generado por las inversiones del negocio de comida. Las inversiones de portafolio entre las cuales están esas que usted menciona aún no las hemos analizado con cuidado. Seguramente, una vez seamos exitosos, analizaremos si es conveniente mantenerlas o no”.

Hay quienes dicen que usted descubrió que Nutresa era el talón de Aquiles del enroque paisa, pues es la única empresa en la que el GEA no tiene el 50% de las acciones, es la más económica y por ahí puede entrar y tomarse otras empresas del GEA...

“Vuelvo y le digo, lo que estoy tratando de hacer es una oferta pública por una gran compañía. Lo que queremos es llegar a comprar Nutresa. Lo único que le puedo decir es que esta operación lo que va a generar es una irrigación de liquidez muy importante en Antioquia. Si gran parte de los accionistas de Nutresa venden, van a tener la oportunidad de una plusvalía del 40% que no es menor en un país en el que todavía no hemos visto eso en el mercado de valores”.

Pero le insisto, hay quienes creen que su interés verdadero es Bancolombia, que vía Nutresa podría luego quedarse con el banco, pues al fin y al cabo usted ante todo es un banquero...

“Yo le respeto la pregunta y le contesto de la siguiente manera. Tengo un gran respeto por Bancolombia, me parece que es una gran institución como son todas las instituciones del GEA. Pero nuestra concentración en este momento, nuestra dedicación total es ganar esta OPA de Nutresa”.

Ha dicho que esta es una primera de muchas otras inversiones, ¿en cuáles más está pensando?

“Los fondos soberanos de Abu Dhabi tienen hoy recursos por encima de 2,5 trillones de dólares y están buscando diversificar su inversión. Queremos ser exitosos en la oportunidad de Nutresa y demostrar que podemos sacarla adelante y de ser así vamos a mirar otras oportunidades de inversión”.

¿Esta relación suya con Abu Dhabi es de vieja data?

“Yo he tenido desde el año 2004 un acercamiento con muchos de los países del golfo, inicialmente Qatar, Abu Dhabi, he estado también en Dubai, en Baréin, en Kuwait. Muchos de esos fondos soberanos de Abu Dhabi son accionistas en compañías en la bolsa de Colombia y algunos son accionistas minoritarios de empresas de Medellín. Llevamos mucho tiempo mirando oportunidades, he estado yendo a Abu Dhabi hace más de 8 o 10 años y creo que esta oportunidad de Nutresa ha llegado en un momento que es importante para todos y es un signo de confianza”.

El presidente Duque estuvo hace poco en Oriente. Él sabía de este negocio, le ayudó a concretar algo...

“El presidente Duque estuvo en Dubai, no en Abu Dhabi, yo estuve también, pero en ningún momento participamos en reuniones formales con el presidente y las autoridades de allá”.

¿Qué va a pasar con Yupi? ¿Habrá alguna sinergia o será absorbida?

“No, son empresas diferentes, estoy mirando la operación de Nutresa completamente independiente. Realmente Yupi y Nutresa no compiten en el mercado, tienen muy poquitos productos similares”.

¿La ve fácil de ganar o la ve difícil?

“He sido toda mi vida un optimista, creo que las cosas nunca vienen fáciles. Hemos hecho una investigación muy profunda de cómo poder hacer exitosa esta OPA. Analicé el núcleo de los accionistas, el valor de la compañía en el mercado, el efecto que tiene el enroque en la percepción del mercado internacional con respecto al valor de las acciones y todo eso me dio la capacidad de poder traer este socio y de invertir en un momento difícil”.

¿A propósito del momento usted tuvo en cuenta que estamos en época preelectoral y la posibilidad de que el país quede en manos de quienes pueden no estar de acuerdo con la empresa privada?

“En política realmente no opino. Pero lo que sí le puedo asegurar es que mi confianza en Colombia es de largo plazo. Mi familia ha invertido desde que mi abuelo llegó aquí en 1927, hemos hecho muchísimas empresas, hemos generado muchísimos empleos, hemos traído empresas multinacionales a invertir con nosotros. El caso de Inextra, en Medellín, una compañía de detergentes que yo logré convencer a Procter & Gamble en 1984 u 85 de adquirir y hoy es de las más importantes de consumo popular del país”.

Usted fue protagonista de la que en su momento los medios bautizaron la pelea del siglo con el entonces Sindicato antioqueño. ¿Esa pelea ya se superó?

“Eso ocurrió hace ya más de 20 años. Nosotros llegamos a un acuerdo, en ese momento con el Banco de Colombia. No hubo ganadores, no hubo perdedores y con el paso de los años se ha ido poco a poco eliminando esa aspereza. Yo tengo muchísimas amistades en Medellín, yo respeto mucho a los empresarios antioqueños y lo que queremos es invertir”