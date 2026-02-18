A Antioquia le volvió a ir mejor que al resto del país; creció 2,8% impulsado por empresas

La economía de Antioquia creció 2,8% en 2025, por encima del 2,6% observado a nivel nacional, de acuerdo con las cifras oficiales del Dane y las proyecciones del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA. El resultado, en línea con las estimaciones previas del centro académico, refleja un mejor desempeño relativo del departamento frente al promedio del país, en un entorno marcado por incertidumbre política y tensiones externas. Con esto, se repite la tendencia vista en 2024, cuando en estas montañas el comportamiento fue más favorable frente al resto de Colombia (creciendo 2,5% vs el 1,7% nacional).

Los datos una vez más demostraron que si al país le va bien en materia económica, a Antioquia le va mejor, dado el dinamismo positivo que observaron los diferentes sectores de la producción. Según el análisis, las actividades privadas fueron el principal motor de la economía regional, en contraste con el crecimiento nacional, que —según la EIA— estuvo explicado en buena parte por el aumento del gasto público. El indicador de Pulso Económico del Banco de la República mostró que Antioquia registró variaciones positivas en su actividad económica durante todo 2025. El departamento obtuvo el mayor valor promedio del indicador, superando ampliamente a territorios como Bogotá y el Nororiente. Este índice se construye con base en variables que reflejan el comportamiento del sector privado, como comercio, industria y de la actividad financiera.

U na explicación del resultado favorable

Insistió en que los indicadores líderes del crecimiento de la economía antioqueña fueron la industria, el comercio, el turismo y los servicios de entretenimiento, promovidos desde el sector privado. “En Bogotá, por ejemplo, está impactando es el crecimiento desbordado del gasto público y el efecto que sobre la capital del país tiene ese tipo de expansión”, añadió. Pineda destacó que mientras en el orden nacional, el Gobierno gradúa de enemigo a los empresarios y busca recursos por la vía de los impuestos, “lo que ocurre aquí en Medellín es un trabajo activo de los sectores público y privado, que se reactivó precisamente en este gobierno presente tanto en el nivel departamental como en el nivel local, que crean un ambiente muy propicio al desarrollo de los negocios”.

Para el director, la cooperación público privada en esta parte del país, con niveles muy importantes de confianza, contribuye a que haya un escenario propicio para la inversión y el empleo. También resaltó otro componente importante de la expansión de la actividad privada en el departamento durante 2025, y es que mientras las exportaciones totales antioqueñas crecieron por encima del 22%, las del país apenas repuntaron 1,3%, en un contexto en el cual el Gobierno Nacional está desincentivando actividades que han sido importantes en las ventas externas, como es el caso del gas y del petróleo.

“Antioquia empieza a diversificar, además del oro, el cobre, y productos muy importantes del sector agrícola de manera tradicional como el café, el banano y las flores, con un producto estrella como el aguacate Hass. Y de nuevo, estoy hablando de actividades exportadoras que dependen fundamentalmente de la actividad privada”, continuó. Aquí vale anotar que, para el país, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en diciembre de 2025 la producción de petróleo fue 1,1% más baja que la registrada el mismo mes del año anterior, llegando a 747.200 barriles diarios.

En el caso del gas natural, la producción comercializada se ubicó en torno a los 693 millones de pies cúbicos, marcando una caída de 22,7% anual y alcanzó de esta manera el nivel más bajo de explotación del recurso en más de 18 años. Por su parte, las exportaciones de petróleo y sus derivados se ubicaron en diciembre en US$960,9 millones, equivalente a una caída de 22,6% frente al mismo mes del año 2024. En el caso del carbón, las toneladas exportadas aumentaron 9% frente a diciembre del 2024, pero debido a la reversión en los precios del mineral, el valor en dólares de estos despachos cerró con una caída de 19,7%.

L a industria y la vivienda dan todo el impulso

Esta cifra supera ampliamente el 1,9% registrado por el país en el mismo lapso. El resultado es especialmente relevante si se tiene en cuenta el peso histórico del sector industrial en la economía del departamento. En vivienda, 2025 también fue un año positivo. Según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), las ventas alcanzaron 173.632 unidades en el país, lo que representó un incremento de 12,4% frente al año anterior. Se destacó el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) sin VIP, que superó las 100.000 unidades vendidas y creció 15,3% anual.

Según cifras del gremio, durante el último año, Antioquia contabilizó 17.187 unidades de vivienda iniciadas, lanzamientos de 22.641 unidades en nuevos proyectos y ventas por 23.762 viviendas, así como la aprobación de licencias de construcción por 3.707.840 de metros cuadrados que corresponden al 19% del total nacional. En el departamento, el 80% de lo licenciado corresponde a vivienda y el 20% a otros usos no residenciales, destacándose comercio, bodegas, habitaciones de hotel e industria; cifras que se traducen en la generación de 491.000 empleos directos e indirectos en Antioquia. Para Camacol Antioquia, estos indicadores reflejan un mejor dinamismo que el promedio del comportamiento del sector a nivel nacional, que en materia de ventas tuvo un crecimiento del 12,4%. Desde el ámbito institucional, programas de apoyo a la demanda liderados por Viva, desde la Gobernación de Antioquia, e Isvimed, desde la Alcaldía de Medellín, así como programas y subsidios complementarios de otros municipios, se han constituido en instrumentos claves para facilitar el cierre financiero de los hogares, especialmente en vivienda de interés social y prioritario, contribuyendo a la estabilidad del sector y al acceso a soluciones habitacionales. “El sector de la construcción no solo edifica vivienda, construye empleo, tejido empresarial, ciudad y región”, señaló Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia.

L as inversiones a la baja y más indicadores

Analistas como Luis Fernando Mejía, CEO de la consultora Lumen, han advertido que para alcanzar tasas de crecimiento superiores al 3%, la inversión debería ubicarse por encima del 20% del PIB. A su turno, la Encuesta Mensual de Comercio del Dane reveló que el comercio minorista acumuló a diciembre un crecimiento de 14,2% en Antioquia y de 14,3% a nivel nacional, lo que indica que el buen comportamiento del consumo fue generalizado en el país. En el frente externo, como se mencionó, las exportaciones antioqueñas apreciaron un crecimiento sobresaliente de 22,6%, muy superior al 1,3% observado para el total nacional. Este desempeño refleja avances en diversificación de productos y mercados, en línea con lo mencionado por Pineda. Asimismo, las importaciones de maquinaria y equipo crecieron 6,3% entre enero y noviembre de 2025, ligeramente por encima del 6,1% del país, lo que muestra una dinámica de inversión productiva más activa en el departamento durante ese periodo. El turismo también aportó al crecimiento regional. Cerca de 1,2 millones de extranjeros no residentes llegaron en 2025 al aeropuerto José María Córdova, un incremento de 11,7% frente al año anterior. Cada visitante gastó en promedio casi 200 dólares diarios y permaneció alrededor de cuatro noches en la ciudad, dinamizando sectores como comercio, hotelería y servicios.

L as señales de alerta que están a la vista

La confianza del consumidor medida por Fedesarrollo evidenció un fuerte deterioro en Medellín durante diciembre.

Mientras el indicador nacional creció 2,9 puntos porcentuales frente a noviembre, en Medellín cayó 10,1 puntos en el mismo mes. En enero de 2026 volvió a descender 1,6 puntos adicionales, en línea con la caída nacional de 1,7 puntos. En la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas de los Empresarios del Banco de la República también se registró un deterioro. Aunque el balance sobre expectativas de crecimiento en ventas para los próximos 12 meses se mantuvo positivo en 38,33% en diciembre de 2025, la cifra fue muy inferior al 73,33% observado un año antes.

Las proyecciones para 2026 apuntan a una moderación. El grupo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana estima que el consumo privado crecerá 3,3% este año, por debajo del nivel de 2025, lo que sugiere un “aterrizaje suave” del gasto de los hogares. En la misma línea, el Nowcast de Bancolombia para el sector comercio mostró que a enero de 2026 el crecimiento se mantiene estable frente al cierre de 2025, sin señales de aceleración. De cara a 2026, el panorama para la inversión privada en Antioquia luce más retador. En diciembre de 2025, el balance entre empresarios con expectativas positivas y negativas sobre inversión en maquinaria y equipo fue de apenas 1,67%, lo que refleja un deterioro significativo frente a meses anteriores.

El sector vivienda también enfrenta nubarrones. En diciembre solo se iniciaron 6.241 viviendas, una contracción de 41,5% frente a 2024. Además, la disposición a comprar vivienda en Medellín cayó 42,5 puntos porcentuales entre diciembre y enero, una reducción muy superior a la de 13,3 puntos observada a nivel nacional. El entorno electoral, la incertidumbre regulatoria y las decisiones en materia de salario mínimo han incrementado la cautela de hogares y empresarios. En el frente externo, la apreciación del peso y el débil desempeño de la diplomacia comercial podrían afectar las exportaciones. No obstante, los cambios recientes en el escenario político de Venezuela podrían abrir la puerta a la reactivación de un mercado que históricamente fue uno de los principales socios comerciales del departamento, aunque su evolución aún es incierta. El reporte de la Universidad EIA concluye que, pese a los factores de incertidumbre nacionales e internacionales, las actividades privadas han sido el gran motor del crecimiento de Antioquia.

Sin embargo, la desaceleración reciente de indicadores clave sugiere que el departamento no es ajeno al contexto preelectoral y a la cautela que caracteriza actualmente a los agentes económicos. El desempeño de este 2026 dependerá en buena medida de la recuperación de la confianza, la estabilidad en las reglas de juego y la capacidad de mantener el dinamismo empresarial que distinguió a la región en 2025.

L a economía muestra varios desequilibrios

“La fortaleza del gasto público y la resiliencia del consumo de los hogares seguirá siendo el principal motor para el crecimiento del PIB durante los próximos meses”, anotaron.

Mencionaron que, por un lado, el consumo privado alcanzó el año pasado el crecimiento más elevado desde el 2022, a pesar de las altas tasas de interés. Y es que durante el 2025, el gasto de los hogares marcó un máximo de 3,6%, por encima de lo observado en el trienio reciente y a pesar de que el Banco de la República mantuvo elevada su tasa de política monetaria. No obstante, destacaron que la postura de subir tasas del Emisor, que se prevé se acentuaría en este 2026 (llegando a 11% en los próximos meses), podría desalentar las tendencias favorables en el gasto de los hogares. Además, el sesgo del consumo hacia los bienes importados ha traído consigo un incremento en el desbalance comercial que podría continuar moderando el crecimiento económico este año. En paralelo, el gasto público seguirá aportando de forma positiva al crecimiento, a expensas de un mayor deterioro fiscal. Si bien durante el primer semestre se podría atenuar la tendencia por la entrada en vigor de la Ley de Garantías, el oneroso gasto programado en el Presupuesto General de la Nación de $547 billones supone una contribución significativa del gasto público al crecimiento.